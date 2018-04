MotoGp | in Argentina vince Crutchlow | scintille Rossi-Marquez

MotoGp 2018 - GP Argentina - partenza Marquez - Carmelo Ezpeleta : 'Dorna non ha colpe' : Arrivano le prime parole ufficiali da Dorna dopo il GP d'Argentina attraverso l'ad Carmelo Ezpeleta , che comincia dalla partenza movimentata della MotoGP : "Le garesono state molto complicate a causa ...

MotoGp Argentina - Agostini : «Marquez non deve essere squalificato» : TORINO - La gara di Marc Marquez sul circuito di Rio Hondo continua a far discutere. Ma il pilota più titolato della storia del motomondiale , 15 titoli, difende il Campione del Mondo in carica. ' Marquez ha sbagliato e si è scusato, speriamo non lo faccia più. Però, non deve essere squalificato, è stato già punito ieri in gara ', ha dichiarato Giacomo Agostini a 'Tutti ...

MotoGp 2018 - cosa rischia Marc Marquez? Sanzioni e penalità dopo la corrida in Argentina : può saltare una gara? : Marc Marquez è nell’occhio del ciclone, ieri è stato pessimo protagonista del GP di Argentina, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ne ha combinate di tutti i colori regalando uno spettacolo non degno di questo ambiente e lontanissimo dal concetto di sport. Il pilota della Honda ha fatto tutto quello che non si dovrebbe fare: dalla furbata cercata in partenza quando ha riacceso la moto e si è riaccomodato sulla sua casella ...

MotoGp Argentina - le parole di Valentino Rossi contro Marquez hanno il sapore della scomunica : L’invettiva di Valentino Rossi contro Marc Marquez sta tenendo banco da ieri e ha assunto varie sfumature a seconda dei punti di vista, del tifo per l’uno o l’altro pilota, dell’età, dello stile di guida. Insomma una diatriba (che si ripete) tra due miti delle due ruote che vivono in pista stagioni diverse delle rispettive carriere e che non può che far rumore. È un rombo quello di Valentino Rossi la cui reprimenda nei confronti dello spagnolo ...

MotoGp Argentina 2018 - le pagelle : Una partenza rinviata per la pioggia, una griglia di partenza inventata con Miller davanti e gli altri lontanissimi, Marquez sanzionato tre volte e alla fine penalizzato di 30" per aver speronato ...

VIDEO MotoGp - gli highlights del GP d’Argentina : l’incidente tra Marquez e Valentino Rossi - la vittoria di Crutchlow : Ieri, nella serata italiana è andato in scena un incredibile GP d’Argentina della MotoGP: tra partenza ritardata e pista in condizioni difficili, sicuramente a rubare la scena è stato lo spagnolo Marc Marquez, che prima ha fatto spegnere la moto al via, poi ha dato vita ad un tentativo di rimonta fatto di sportellate e manovre al limite, fino a quando non ha buttato giù Valentino Rossi, beccandosi una penalizzazione e finendo fuori dalla ...

MotoGp Argentina - Rossi : “Marquez chiede scusa e poi fa uguale. Ho paura a correre con lui - distrugge questo sport” : “Marquez fa quello che vuole, dovrebbe stare lontano da me e non guardarmi più in faccia. Ho paura a correre con lui, distrugge il nostro sport”. Parole di Valentino Rossi nel dopogara del Gp di Argentina, dal quale è stato eliminato dall’ennesima manovra oltre il limite di Marc Marquez quando mancavano tre giri alla fine. Un’entrata scomposta del campione del mondo, sanzionato con una penalità di 30 secondi per ...

MotoGp Argentina - Rossi attacca Marquez : «C'è da farsi male - va fermato» : TERMAS DE RIO HONDO - Duro attacco di Valentino Rossi a Marquez dopo gli episodi del Gran Premio d'Argentina che hanno portato alla penalizzazione dello spagnolo di 30 secondi. L'entrata aggressiva di ...