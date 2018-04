MotoGP | Ezpeleta | ' In Argentina giusta la decisione dei commissari'

MotoGP - Ezpeleta : «Dorna non ha sbagliato» : ROMA - Una gara piena di polemiche quella di Termas De Rio Hondo. Dalla gestione della partenza ai vari contatti in pista, fino a quello più famoso tra Marquez e Rossi. Sull'argomento ha provato a ...

MotoGP - Marquez e Rossi convocati a Austin. Ezpeleta stuzzica Valentino : Frecciatina del numero uno della Dorna, Ezpeleta: "Vorrei che partecipassero entrambi i piloti. Marquez c'è sempre, Rossi quasi sempre"

MotoGP - Carmelo Ezpeleta interviene sul caso Marquez. La Dorna non potrà infliggere sanzioni : Dopo il controverso e discusso GP di Argentina, a gettare acqua sul fuoco ci ha pensato Carmelo Ezpeleta, boss della MotoGP. Il CEO della Dorna è intervenuto a Radio Marca sulla vicenda che ha visto coinvolti Valentino Rossi e Marc Marquez: “Rossi è molto arrabbiato e lo capisco. Marquez è frustrato e lo capisco…Non ho parlato con nessuno dei due, non è il momento di farlo, so come si sentono. Il gioco psicologico è importante e va ...

MotoGP 2018 - GP Argentina - partenza Marquez - Carmelo Ezpeleta : 'Dorna non ha colpe' : Arrivano le prime parole ufficiali da Dorna dopo il GP d'Argentina attraverso l'ad Carmelo Ezpeleta , che comincia dalla partenza movimentata della MotoGP : "Le garesono state molto complicate a causa ...

Ezpeleta controcorrente : "In MotoGP le grid girl ce le teniamo" : La moto elettrica però è una serie che non si può scindere dalla MotoGP: deve essere parte di questo mondo anche per la copertura tv, non si può staccare come ha fatto la Formula E, nemmeno in futuro.

MotoGP : a Carmelo Ezpeleta il "Casco de Oro" : Al gala sono stati premiati anche Marc Marquez, Campione del Mondo in carica della MotoGP; Joan Mir, campione del mondo Moto3 2017 e Aron Canet, terzo assoluto. Tutto sul MotoGP Ezpeleta, trattiamo ...