Moto : al Gp d'Italia le Frecce Tricolori : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 10 APR - Ci sarà anche il passaggio delle Frecce Tricolori sui cieli toscani a rendere ancora più appassionante, il 3 giugno all'Autodromo del Mugello, lo spettacolo ...

MotoGP Mugello - Le Frecce Tricolori protagoniste del GP d'Italia : Il sorvolo del Mugello da parte delle Frecce Tricolori, per salutare tutti gli appassionati, è previsto nel programma dell'attività 2018 della pattuglia acrobatica più famosa nel mondo. Il tricolore, ...

TerreMoto Centro Italia : torna la paura - più di 85.000 scosse dal 24 agosto 2016 : Sono stati oltre 85.000 i terremoti registrati in Italia centrale dall’inizio della sequenza sismica del 24 aprile 2016 a oggi. Lo rende noto nel suo blog l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il grafico pubblicato nello stesso blog riporta il numero dei terremoti giorno per giorno ed emerge che, dopo le scosse più forti di agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, “la sequenza ha avuto un andamento piuttosto ...

TerreMoto magnitudo 4.6 in Centro Italia : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 4.6 che si è verificato alle 05:11 in Centro Italia. Terremoto con epiCentro nel Distretto Sismico: Macerata Data 10/04/2018 UTC 05:11:30 Latitudine 43.07° Longitudine 13.04° magnitudo 4.6 Profondità 8 Km La presente scheda elenca gli effetti macrosismici ...

TerreMoto Centro Italia - comitato Illica Vive : “La carta del rischio sismico è stata aggiornata?” : “Il comitato Illica Vive e’ accanto al popolo marchigiano per la terribile scossa di questa mattina”: lo si legge in una nota di Sabrina Fantauzzi, fondatrice del comitato Illica Vive ed Elvira Mazzarella segretario generale. “E’ dalle 5.11 che cerchiamo di dare il nostro contributo attraverso la circuitazione delle informazioni e delle immagini per essere utili in un momento che ci ricorda l’inizio di questo ...

TerreMoto M 4.6 in Centro Italia : 30 richieste di sopralluoghi a Camerino : Una trentina le richieste di sopralluoghi giunte all’ufficio tecnico del Comune di Camerino da parte dei cittadini, per verificare eventuali lesioni prodotte dal Terremoto magnitudo 4.6 verificatosi alle 05:11 con epiCentro a Muccia (MC). Dopo una prima ricognizione, non sono stati riscontrati ulteriori danni a edifici pubblici e le scuole sono rimaste aperte. La Polizia Municipale in mattinata ha eseguito una ricognizione ...

TerreMoto M 4.6 in Centro Italia - Borrelli : rilevati “ulteriori danni non gravi” : “La scossa delle 05:11 di stamani ha provocato ulteriori danni anche se non in maniera particolarmente grave, comunque sei famiglie di Pieve Torina hanno necessita’ di assistenza, dato che le abitazioni in cui vivevano hanno riportato delle lesioni“: lo ha reso noto Angelo Borrelli, capo della Protezione civile nazionale al termine del vertice a Pieve Torina al quale erano presenti i sindaci del territorio, il commissario ...

TerreMoto Centro Italia - Borrelli : lo sciame sismico si preannuncia lungo - evacuate 6 famiglie a Pieve Torina : “Questo è uno sciame sismico che è iniziato 18 mesi fa e si preannuncia lungo“: lo ha dichiarato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso di un sopralluogo a Pieve Torina, a seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.6 verificatasi alle 05:11 con epiCentro a Muccia, in provincia di Macerata. A Pieve Torina sono sei le famiglie che hanno lasciato le abitazioni “a cui stiamo dando ...

TerreMoto M 4.6 in Centro Italia : il boato è stato avvertito fino a 30 km dall’epicentro : Il Terremoto magnitudo 4.6 registrato questa mattina alle 05:11 con epiCentro a 2 chilometri da Muccia (Macerata), è stato anche in Umbria e Lazio, fino a Roma: lo ha rilevato il servizio “Hai Sentito il Terremoto” dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sulla base di 590 questionari compilati finora online dalla popolazione. L’evento è stato avvertito in particolare a nord-est dell’epiCentro, nelle ...

TerreMoto Centro Italia : caduti pensili nelle casette antisismiche - verifiche in corso : 1/3 ...

TerreMoto Centro Italia - il sindaco di Camerino : “Il cratere è qui - tra questi sindaci e queste facce stravolte e stremate” : “Il cratere è qui, tra questi sindaci e queste facce stravolte e stremate. Il prossimo che mi parla di 138 Comuni tutti allo stesso modo coinvolti mi farà perdere seriamente la pazienza. Dobbiamo distinguere chi è distrutto e fa i conti tutti i giorni con questo sisma, oppure diteci chiaramente che dobbiamo andarcene tutti e che ve ne fregate di noi. Adesso il cratere va diviso in fasce a seconda dei livelli di danno per consentire ...

TerreMoto Centro Italia : nessun danno in Umbria per la nuova scossa : A seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.6 con epiCentro nella zona di Muccia, in provincia di Macerata, non si sono registrati danni in Umbria: lo apprende l’ANSA dalla protezione civile regionale, che ha subito proceduto a controlli nei comuni più vicini all’area dell’epiCentro come Preci, Cerreto di Spoleto e Norcia. Sono giunte richieste di nuovi sopralluoghi. L'articolo Terremoto Centro Italia: nessun danno in ...

TerreMoto Centro Italia - De Micheli : le verifiche sugli immobili sono da rifare : “Ho sentito stamattina verso le 5 i sindaci, stanno facendo le verifiche. Ci sono dei danni, la scossa e’ stata forte e si e’ sentita molto piu’ di altre di pari grado di qualche tempo fa“: lo ha dichiarato Paola De Micheli, commissario per la ricostruzione delle zone terremotate in un’intervista a Radio Capital. “Le zone piu’ pericolose sono state perimetrate, abbiamo edifici che sono gia’ ...