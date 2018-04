Mosca cancella emissioni bond | condizioni sfavorevoli

L’esultanza di Mosca : “Una nuova stagione per cancellare le sanzioni” : In Russia c’è chi non nasconde la propria soddisfazione per l’esito delle elezioni italiane. Ma gli esperti nutrono seri dubbi su un possibile ribaltamento a favore di Mosca della politica estera del nostro Paese. Leonid Slutsky, uno dei più potenti deputati russi, nonché presidente della Commissione Esteri della Duma, sostiene che l’avanzata delle...