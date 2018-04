Morto Tomà | ultimo superstite del grande Torino

E' Morto Sauro Tomà - ultimo sopravvissuto del Grande Torino : Lo ha comunicato la società granata attraverso il proprio sito: 'È un periodo infelice per il mondo del calcio, e in particolare per quello granata. Poco più di una settimana fa la morte di Emiliano ...

Lele Joker - Morto baby youtuber : aveva neuroblastoma/ "Non aveva mai perso il sorriso" (La Vita in Diretta) : Lele Joker, morto a 9 anni baby youtuber a causa di un neuroblastoma: i messaggi di cordoglio del web per il bambino che non aveva mai perso il sorriso.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 08:07:00 GMT)

Morto Angelo Ragusa - lo stuntman uomo delle capriole di Tomas Milian : È Morto Angelo Ragusa , lo stuntman uomo delle capriole di Tomas Milian . Aveva 65 anni e nella sua carriera aveva fatto da controfigura al mitico attore che vestiva i panni 'der Monnezza'. L'uomo si ...

