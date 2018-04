Morto Sauro Tomà | ultimo superstite del Grande Torino

Torino in lutto - è Morto Sauro Tomà : 1/3 Filippo Alfero ...

E' Morto Sauro Tomà - ultimo sopravvissuto del Grande Torino : Lo ha comunicato la società granata attraverso il proprio sito: 'È un periodo infelice per il mondo del calcio, e in particolare per quello granata. Poco più di una settimana fa la morte di Emiliano ...