Morti lavoro | ministero traccia mappa | scoprire anomalie

Incidenti lavoro - funerali Morti Crotone : ANSA, - Crotone, 7 APR - funerali separati, ma la stessa forte emozione. C'era tanta gente oggi a dare l'ultimo saluto a Dragos Petru Chiriac e Giuseppe Greco, i due operai morti giovedì scorso in un ...

PRC : 'Basta Morti sul lavoro' : Due operai morti, un italiano ed un ucraino, ed un terzo lavoratore ferito gravemente. Questo è il bollettino della tragedia avvenuta ieri a Crotone durante i lavori di ristrutturazione di una strada. ...

Morti sul lavoro Crotone - Oliverio : è emergenza nazionale - : ... dove due operai sono Morti e uno è rimasto ferito, ripropone per l'ennesima volta un problema che non può più essere eluso né ridotto a pura e semplice notizia di cronaca nera: la sicurezza sui ...

Martina : drammatici i dati delle Morti sul lavoro. Agire subito : Roma – Martina: alzare livello di attenzione e di guardia Roma – Di seguito le parole di Maurizio Martina, segretario reggente del Pd. “I dati drammatici dell’aumento delle morti sul lavoro segnalano una questione nazionale che nessuno può sottovalutare. Ancora in queste ore accadono incidenti drammatici. Occorre alzare subito l’attenzione e il livello di guardia”. “Il Pd è pronto ad assumere iniziative ...

Morti sul lavoro - oltre 150 vittime da inizio anno : Ancora Morti sul lavoro in un inizio di 2018 drammatico che ha visto oltre 150 Morti bianche. Oggi due operai sono deceduti ed uno è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto avvenuto a ...

Crotone - grave incidente sul lavoro : crolla un muro - Morti due operai : Crotone, grave incidente sul lavoro: crolla un muro, morti due operai Un terzo lavoratore è stato estratto dalle macerie e trasportato in ospedale Continua a leggere

Incidente sul lavoro a Capo Colonna : Morti un italiano e un ucraino : Ancora un grave Incidente sul lavoro. Un muro è crollato nel Crotonese e due operai sono morti. Il dramma si

Incidente sul lavoro - crolla muro in un cantiere : due Morti e un ferito : Ancora un Incidente sul lavoro. Un muro sarebbe crollato all'interno di un cantiere in viale Magna Grecia a Crotone, lungo la via che porta all'area archeologica di Capo Colonna. Come scrive il...

Treviglio - due operai Morti in azienda : pm a lavoro per avviso di garanzia : La procura di Bergamo sta lavorando in queste ore per ricostruire l'organigramma della Ecb compamy di Treviglio, in cui domenica scorsa sono morti due operai a causa di un'esplosione avvenuta in un ...

Morti sul lavoro : Milano sta peggio di tutti : I due Morti di Treviglio, nel bergamasco, fanno salire a 151 il totale dei decessi sui luoghi di lavoro da inizio 2018 ad oggi. La provincia di Milano vanta il triste primato del maggior numero di Morti, mentre il Veneto è la regione nella quale si sono consumate più disgrazie, davanti alla Lombardia. I dati sono dell'Osservatorio Indipendente di Bologna, che tiene conto da circa 10 anni degli incidenti sui posti di lavoro e sugli infortuni ...

Morti sul lavoro : 151 nei primi tre mesi di quest'anno : Due incidenti mortali in pochissimi giorni. Livorno e Treviglio. 4 operai perdono la vita. Sono gli ultimi episodi di una lunga scia di vittime del lavoro -

Morti sul lavoro - Milano maglia nera. Fontana : «Basta - ora prevenzione» : Sono Morti il giorno di Pasqua per l'esplosione di un'autoclave in un serbatoio due operai della Ecb Company srl di Treviglio, nel Bergamasco. Le vittime, Giuseppe Legnani di Casirate d'Adda e ...

Altri due operai Morti sul lavoro. A Treviglio esplode una cisterna per essiccare farine alimentari : Si trasforma in tragedia un intervento straordinario nella Ecb, azienda che produce mangimi per animali domestici. Si indaga per omicidio colposo plurimo -

Morti sul lavoro - 151 da inizio anno : 19.33 Morti sul lavoro, 151 da inizio anno Con i due Morti di oggi nell'azienda del Bergamasco, sale a 151il numero di lavoratori deceduti per incidenti sul lavoro dall'inizio all'anno, un numero notevolmente più alto dei 113 registrati nello stesso periodo del 2017. Lo sottolinea l'Osservatorio indipendente di Bologna, che da 10 anni monitura l'andamento degli infortuni mortali. La Regione che conduce la triste classifica è il Veneto (20 ...