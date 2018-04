Morata-Juve | la trattativa col Chelsea è già partita

Calciomercato Juventus : probabile ritorno di Morata - anche Cavani nel mirino : Calciomercato Juventus- Nel futuro di Alvaro Morata potrebbe esserci nuovamente la Juventus. Dalla Spagna sono sicuri: i bianconeri stanno lavorando al ritorno dell’attaccante, già a Torino dal 2014 al 2016 e oggi al Chelsea dopo la stagione al Real Madrid. Stando al ‘Mundo Deportivo‘, il club campione d’Italia lo ha messo tra gli obiettivi della prossima stagione e proverà a sfruttare il fatto che a Londra il giocatore ...

El Mundo : “La Juventus vuole riprendere Alvaro Morata” : El Mundo: “La Juventus vuole riprendere Alvaro Morata” Certi amori non si dimenticano facilmente. E, a volte, ritornano. Alvaro Morata e la Juventus potrebbero convolare a nuove nozze. A sostenerlo è il quotidiano spagnolo ElMundoDeportivo, secondo il quale il club bianconero è al lavoro per riportare a Torino lo spagnolo al termine della stagione. Gli […]

Dalla Spagna : "La Juve vuole riportare Morata in bianconero" : La Juventus starebbe pensando di riportare Alvaro Morata a Torino: l'indiscrezione arriva Dalla Spagna, più precisamente dal Mundo Deportivo , e fa già sognare i tifosi bianconeri, legatissimi al ...

Dalla Spagna : 'La Juventus rivuole Morata' : ROMA - La Juventus starebbe pensando di riportare Alvaro Morata a Torino. L'attaccante spagnolo ha già vestito di bianconero fra il 2014 e il 2016, prima che il Real Madrid esercitasse il diritto di ...

ElMundo : "La Juventus vuole riprendere Alvaro Morata" : Il quotidiano spagnolo di Barcellona sostiene che anche Dybala sarebbe felice di riabbracciare l'ex compagno

Dalla Spagna : 'La Juventus torna su Morata!' : TORINO - Amore che vieni, amore che vai...amore che torni. La Juventus è al lavoro per la prossima stagione e uno degli obiettivi più importanti, secondo il Mundo Deportivo , è Alvaro Morata . Si ...

Morata alla Juventus/ Se parte Mandzukic lo spagnolo può tornare a Torino : Morata alla Juventus, se parte Mario Mandzukic lo spagnolo può tornare a Torino. I tifosi sognano di riabbracciare l'ex Real Madrid che nel 2015 segnò in finale di Champions League.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Juventus - rivoluzione estiva : via Alex Sandro e Mandzukic : arriva Hector. Ritorna Morata? : Juventus, rivoluzione estiva- Dopo la vittoria, seppure sofferta contro il Benevento, la Juventus si prepara al big match del Bernabeu contro il Real Madrid. Uno sguardo al presente e uno al futuro. Futuro che vedrà, quasi sicuramente, una mini rivoluzione estiva. Quasi certi gli addii di Alex Sandro e Mandzukic. Certi quelli di Lichtsteiner ed […] L'articolo Juventus, rivoluzione estiva: via Alex Sandro e Mandzukic: arriva Hector. Ritorna ...

Juve - il ritorno di Morata è possibile : Alvaro ha fatto sapere che... : Secondo Rai Sport , Alvaro Morata può davvero tornare alla Juventus a giugno. Col Chelsea non è scattata la scintilla e dietro c'è il legame speciale di Alvaro con la Juve, sarebbe infatti felice di tornare in ...

Juve - anche Morata in lizza per l'attacco : Con le voci sempre più pressanti riguardo un possibile addio di Mario Mandzukic a fine stagione, la Juventus sarebbe intenta a cercare un altro attaccante sul mercato: secondo Rai Sport , non è da scartare l'ipotesi di un ritorno a Torino di Alvaro Morata , centravanti classe 1992 della nazionale spagnola, attualmente in forza al Chelsea. Morata è sempre rimasto molto legato ...

Juventus - in Spagna : 'Pronto un 'piano Morata' per Ceballos' : TORINO - La scorsa estate si rivelò una missione impossibile, con le sirene del Real Madrid che riuscirono a stregare Dani Ceballos , ma la Juventus ora è pronta a tornare all'assalto per quello che ...