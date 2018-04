Morassut Pd | “Candidature sbagliate | tessere gonfiate | garantismo a tutti i costi Nel

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 aprile 2018) Parole pesanti e accuse mirate, che scomodano anche Enrico Berlinguer e la sua questione morale. Roberto, deputato di lunga data neoeletto in quota Pd nel Lazio e membro della Direzione del Nazareno, ha scelto la cornice del suo blog sull’Huffington Post per fare un’analisi della sconfitta dei dem alle elezioni. E per dettare la linea, la sua linea, alla prossima Assemblea nazionale del partito. “Il tema che voglio porre è ildel Pd e la questione morale“, scrive, veltroniano di ferro (fu scelto nel 2001 dall’allora sindaco di Roma Walter Veltroni come assessore all’Urbanistica). La vita interna del Pd è stata regolata “in modo sempre più pervasivo dal 2009 in poi” da un “patto di sindacato tra consorterie correntizie“. Otto anni sui dieci di vita del Partito dominati da regole lontane dal suo ...