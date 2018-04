Montalbano in Friuli | al via le riprese de ‘L’altro capo del filo’

Montalbano in Friuli : da fine aprile si gira tra Cividale e Venzone : Dalla Sicilia al Friuli, dove il commissario Montalbano vola per indagare su un difficile caso di omicidio: questa la novità trapelata relativamente alla nuova infornata di episodi attualmente in lavorazione, relativi alle vicissitudini del commissario di Licata. L’episodio, che vedremo su Rai 1 nel 2019, si intitola L’altro capo del filo, ed è tratto dall’omonimo romanzo con cui Andrea Camilleri “raggiunse nel 2016 la ...

I nuovi episodi di Montalbano cambiano set : dalla Sicilia in Friuli a fine aprile per la 13ª stagione : Ciak si cambia set: i nuovi episodi di Montalbano saranno girati in Friuli Venezia Giulia. Lo svela Il Messaggero Veneto, confermato poi anche da FVG Film Commission, il quale rivela che in questi giorni sta ultimando le ricerche delle location che ospiteranno Luca Zingaretti e il resto del cast per le riprese della tredicesima stagione della fiction Rai. Cividale e Venzone sono le due città scelte per le riprese de "L'altro capo del filo", ...

Montalbano - per L'altro capo del filo riprese anche in Friuli-Venezia Giulia : Per le riprese de L'altro capo del filo, nuovi film-tv de Il Commissario Montalbano, la troupe si sposterà in Friuli-Venezia Giulia, dove saranno girate alcune scene del nuovo episodi della fiction con Luca ZingarettiE' un caso più unico che raro, che renderà uno dei prossimi episodi de Il Commissario Montalbano ancora più intrigante: perché ne L'altro capo del filo, nuovo film-tv che Palomar e Rai Fiction stanno per girare (le riprese ...