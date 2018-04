Mondiali | l' Argentina pensa al 2030 | piano per ospitare il ' centenario' insieme a Uruguay

Mondiali calcio 2018 - le favorite. Spagna e Brasile impressionano - Germania subito dietro. Preoccupa l’Argentina : I Mondiali 2018 di calcio sono sicuramente uno degli eventi sportivi più attesi di tutto l’anno. La Russia è pronta per ospitare le 32 migliori Nazionali del Pianeta che si daranno battaglia dal 14 giugno al 15 luglio: un mese di grandi partite ed emozioni per scoprire chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo più ambito. L’Italia non sarà della partita: lo sciagurato spareggio con la Svezia ha estromesso gli azzurri dai giochi ...

Il fantasista del Real ha poi aggiunto, in un altro tweet: "Grande gioco, che ci serve per preparare la Coppa del mondo... Grazie a tutti per il supporto". 28 marzo 2018

Argentina-Italia - inizia un nuovo ciclo per gli Azzurri : la sconfitta in semifinale ai Mondiali del 1990 come una delle delusioni più grandi [FOTO] : 1/7 LaPresse ...