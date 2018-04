Mondiali | il gol più bello della storia è di Negrete Maradona out ai 16esimi

Pattinaggio sincronizzato - Mondiali 2018 : il team Marigold Ice Unity trionfa sul ghiaccio di Stoccolma. Undicesimo posto per le Hot Shivers : Il ghiaccio della Ericson Globe Arena di Stoccolma (Svezia) ha ospitato nella giornata di ieri e in quella odierna il Campionato del Mondo di Pattinaggio sincronizzato, specialità nuovamente proposta dall’ISU per essere introdotta ai prossimi Giochi Olimpici di Pechino 2022. Dopo aver ottenuto la terza posizione nello short program, il team Marigold ice Unity ha conquistato la medaglia d’oro grazie a un free program pattinato in modo ...

LIVE Calcio femminile - Moldavia-Italia in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali : azzurre - serve la goleada verso i Mondiali 2019 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Moldavia-Italia di Calcio femminile. Oggi, alle ore 12.00 italiane (le 13.00 locali) la Nazionale scenderà in campo sul rettangolo di gioco del Stadionul CPSM di Vadul lui Voda nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. La formazione di Milena Bertolini, in vetta la raggruppamento 6 a punteggio pieno, va in cerca dei tre punti e dei gol in questa trasferta moldava. Il ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Moldavia-Italia - le azzurre cercano i tre punti ed i gol : Ci siamo. Domani alle ore 12.00 (italiane) la Nazionale Italiana di Calcio femminile scenderà in campo sul rettangolo di gioco del Stadionul CPSM di Vadul lui Voda per sfidare la Moldavia nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. La formazione di Milena Bertolini, in vetta la raggruppamento 6 (a punteggio pieno), va in cerca dei tre punti e di gol in questa trasferta moldava. Il 5-0 (contro le moldave) di La Spezia, nel primo ...

Mondiali figura - Chen vince l'oro nel singolo uomini. Rizzo chiude 17esimo : Lo statunitense Nathan Chen è il nuovo campione del mondo di pattinaggio di figura maschile. Il 18enne campione americano si è imposto ai Mondiali di Milano, chiudendo con il punteggio complessivo di 321,40. Alle sue spalle il vicecampione olimpico e ...

Diretta / Mondiali Pattinaggio 2018 Milano streaming video e tv : nel singolo trionfo di Nathan Chen! : Diretta Mondiali Pattinaggio artistico 2018: info streaming video e tv delle finali dell'individuale maschile e della danza. Occhi puntati su Matteo Rizzi e Cappellini-Lanotte.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 14:10:00 GMT)

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Alina Zagitova favorita assoluta nel singolo femminile. Ottime chance per Carolina Kostner - ma occhio alle giapponesi : La prima gara in programma del Campionato del Mondo di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena in Italia al Mediolanum Forum di Assago (Milano), sarà quella del singolo femminile che, a partire dalle ore 10:45 di Mercoledì 21 Marzo, vedrà sul ghiaccio del più importante impianto sportivo italiano le atlete per lo short program. Il singolo femminile è indubbiamente la categoria che ha subito meno defezioni dell’intera competizione. ...

Pattinaggio artistico - Mondiali junior 2018 : Alexandra Trusova con due quadrupli domina il singolo femminile. Bellissimo risultato per Lucrezia Beccari : La quarta e ultima giornata di competizioni dei Campionati del Mondo junior, quest’anno in scena presso l’Armeec Arena di Sofia (Bulgaria), si è conclusa con il programma libero della specialità singolo femminile. Alexandra Trusova ha vinto la medaglia d’oro con ampio margine rispetto alle avversarie, segnando un nuovo record nel Pattinaggio femminile e proiettando la disciplina in una nuova fase. La pattinatrice classe 2004 ...

Superbike - Mondiali 2018 : tutti contro Jonathan Rea e con il nuovo regolamento tecnico? : La stagione 2018 della Superbike sta per prendere il via. Nel prossimo weekend a Phillip Island (Australia) sarà il primo giorno di scuola ed il tema di questo campionato sarà sempre lo stesso degli ultimi tre anni: “Battere Jonathan Rea”. Il campione del mondo nordirlandese, in sella alla Kawasaki e vincitore degli ultimi tre Mondiali, è il naturale favorito anche in quest’annata. I test tenutisi a Jerez de la Frontera e in ...