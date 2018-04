Modella posa in costume a Miss Russia e viene minacciata di morte

Data alle fiamme dall’ex - Carla posa da Modella e torna a vivere : “Rido ancora” : Data alle fiamme dall’ex, Carla posa da modella e torna a vivere: “Rido ancora” “Ho scelto di mostrarmi senza dubbi e senza paura”, racconta la donna di Pozzuoli bruciata viva mentre era incinta di 8 mesi Continua a leggere

“Arrestata”. E spunta la foto segnaletica della Modella di Victoria’s Secret che scatena subito il popolo della rete : “Forse è la prima volta che posa senza trucco” : “Forse è la prima volta che posa di fronte all’obiettivo senza trucco”. Quando si dice ‘oltre al danno, pure la beffa’. La nota modella viene arrestata e, appena viene diffusa la sua foto segnaletica, l’ironia in rete corre alla velocità della luce. In effetti fa caso vederla totalmente al naturale, coi capelli in disordine e senza la minima traccia di make up sul volto, come siamo abituati a vederla in ...

Kathleen - la 18enne con la sindrome di Down diventa Modella e posa davanti alla Tour Eiffel : Si chiama Kathleen Humberstone ed è una 18enne britannica con la sindrome di Down. Studentessa con una grande passione per la moda, Kathleen ha realizzato un sogno: posare per un servizio fotografico. Il fotografo Marc Lamey l’ha fatta diventare modella, in una location strepitosa: Parigi. E gli scatti realizzati di fronte alla Tour Eiffel sono solo un primo passo: la Zebedee Management, un’agenzia che lavora con modelli disabili, ha ...

Il principe Christian di Hannover sposa la ex Modella peruviana - alle nozze a Lima c'è anche Kate Moss : Matrimonio "esotico" per il principe Christian di Hannover, che a Lima ha sposato la storica fidanzata peruviana Alessandra de Osma. Per l'occasione buona parte della nobiltà...

