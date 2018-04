Moby Prince | il mistero sui viaggi della petroliera di Snam Ecco le tre versioni | tra

Moby Prince - De Falco : “Davanti all’incapacità della Capitaneria - doveva intervenire la Marina. Ma non lo fece” : Il 10 aprile 1991 – 27 anni fa – 140 persone persero la vita a bordo del traghetto Moby Prince, entrato in collisione con la petroliera Agip Abruzzo a due miglia e mezzo dal porto di Livorno. Nelle sue conclusioni la commissione d’inchiesta del Senato scrive: “Durante quelle ore cruciali, prima e dopo il ritrovamento del traghetto, la Capitaneria apparve del tutto incapace di coordinare l’azione di soccorso verso il ...

Moby Prince - la verità dopo 27 anni. I pezzi mancanti? I viaggi della petroliera e le colpe degli alti ufficiali della Marina : E’ finito il tempo delle risposte a brandelli, delle ricostruzioni a pezzi, degli scenari con un colpo di luce accanto a una zona d’ombra, delle sentenze con i buchi. Dei silenzi, dei falsi, dell’omertà. Per la prima volta dal 1991 a Livorno il 10 aprile non è solo il giorno per ricordare. Per la prima volta il quadro del disastro del Moby Prince ritrova molti tasselli al proprio posto. “Elementi che forse nessuno ha ...

Moby Prince - oggi la commemorazione delle vittime. Il programma : Il saluto del sindaco sarà trasmesso in diretta streaming e sarà possibile seguirlo anche in sala delle cerimonie , capienza massima 40 persone, dove sarà posizionato un apposito schermo. Ordinanza ...

Moby Prince - il disastro e la ricerca di una verità che ancora non c’è : L’incidente causò 140 morti, un solo sopravvissuto e nessun colpevole. Dopo 27 anni, due processi e una Commissione parlamentare d’inchiesta, in questo video reportage parla Angelo Chessa, figlio del comandante del Moby Prince...

Moby Prince - Commissione : 'Non fu la nebbia - le vite potevano essere salvate' : L'incidente è ancora una 'ferita aperta' dice il premier Gentiloni a proposito della tragedia del traghetto che si scontrò con petroliera nei pressi del porto di Livorno il 10 aprile 1991. 140 vittime.

Moby Prince - l'ultimo segreto della strage "Molte vittime potevano essere salvate" : Chiara Giannini Forse almeno una parte dei 140 morti del Moby Prince poteva essere salvata: è ciò che è emerso dalla relazione finale della commissione d'inchiesta del Senato sulla tragedia che il 10 ...

Moby Prince - familiari delle vittime verso Roma : “Finalmente vediamo riconosciute le nostre ragioni” : Le ultime ore di attesa Loris Rispoli le passa in treno. Lui e gli altri familiari delle 140 vittime del Moby Prince stanno andando a Roma, destinazione Senato, per ascoltare le conclusioni della commissione d’inchiesta che dal 2015 lavora per far luce sul disastro avvenuto la notte del 10 aprile del 1991 a due miglia e mezzo dal porto di Livorno, quando il traghetto Moby Prince entrò in rotta di collisione con la petroliera Agip Abruzzo. ...