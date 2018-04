“Mistero svelato” Stonehenge e il trasporto delle pietre | da anni tutti si chiedono come

caffeinamagazine

: Mistero svelato. A partire dal gioco per PS2 'Cowboy Bebop: Serenade of Reminiscence' hanno preso le cutscene e le… - FrancisMayCry : Mistero svelato. A partire dal gioco per PS2 'Cowboy Bebop: Serenade of Reminiscence' hanno preso le cutscene e le… - JulieHall_ew : Mistero svelato ?? #hannahmontana #mileycyrus - danicat58 : @maripiani @facasus @RosannaMarani @CatelliRossella @_DavideC @marinellazetti @luposelvatico @LaLipperini Mistero svelato ?? -

(Di martedì 10 aprile 2018) C’è poco da fare, è uno dei monumenti più amati e visitati al mondo, anche grazie al fascino che esercita e a quell’aura di mistero che lo avvolgono. Le ricerche intorno anon finiscono mai, ma adesso un altro tassello importante è venuto a galla. Uno dei dubbi di sempre è:hanno trasportato fin lì quelleenormi? Bene, a quanto pare alcunepiù grandi non sono state affatto trasportate sulla collina di Salisbury, dove è posizionato il monumento, ma erano già presenti in loco da milioni di, prima dell’arrivo dell’uomo. Lo ha dimostrato un team di ricerca britco attraverso analisi geologiche condotte sul sito, ribaltando così la teoria più accreditata sull’origine di queste colossali. In base ad essa, infatti,i megaliti sarebbero stati prelevati da una località chiamata Marlborough Downs – sita ...