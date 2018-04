Miracolo Roma | tre gol al Barcellona | giallorossi in semifinale

Roma - De Rossi : "Un trionfo - ma non è un Miracolo. Avevamo fiducia in noi" : Nella sera dell'impresa della Roma con il Barcellona Daniele De Rossi non perde lucidità: "È stato un trionfo, anche se siamo ancora ai quarti: per la dimensione della Roma, per la nostra storia, è ...

La Roma compie il Miracolo : 3-0 al Barcellona e semifinale di Champions raggiunta : Eusebio Di Francesco aveva detto di volere una Roma combattiva e l'ha avuta. I giallorossi hanno dominato in lungo e in largo contro i blaugrana e sono riusciti a battere uno squadrone come il ...

GRAZIE ROMA! Barcellona ribaltato 3-0 - Miracolo eterno! Storica semifinale di Champions League! : La Roma ha compiuto un’impresa ai limiti della leggenda, ha realizzato un miracolo che sembra impossibile. ROMA HA VINTO, Roma è in semifinale della Champions League 2018 dopo aver sconfitto il Barcellona con un roboante 3-0 nel match di ritorno dei quarti di finale. Dopo aver perso per 4-1 al Camp Nou, i giallorossi dovevano realizzare una rimonta da antologia e così è stato in una serata già consegnata di diritto alla storia. I ...

Stasera Roma-Barcellona. Di Francesco : serve Miracolo. Pallotta : niente stadio se lavori non partono : La Roma ospita il Barcellona per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: dopo il 4-1 dell'andata ai giallorossi serve "un miracolo o qualcosa diveramente impensabile", come ha detto Di Francesco

Roma - Di Francesco : 'Con il Barcellona abbiamo un dovere : credere nel Miracolo' : 'Ogni volta c'è una responsabilità, dobbiamo sempre giocare al meglio per questa maglia. Dobbiamo dare una grande risposta al 4 a 1 e mi aspetto una risposta anche da parte della gente, dovremo essere ...

Barcellona-Roma 4-1 - blaugrana troppo forti - al ritorno serve il Miracolo : Liverpool da sogno contro il City [FOTO] : 1/19 LaPresse ...

LIVE Udinese-Roma cronaca e risultato in tempo reale : Miracoloso Alisson : ... Maxi Lopez Roma 4-2-3-1 : Alisson, Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Pellegrini, Nainggolan, Strootman, Under, El Sharaawy, Dzeko Notizie sul tema Udinese-Roma, diretta tv e LIVE streaming, ecco ...

DIRETTA / Bologna Roma Primavera (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Miracolo di Greco su Mutton! : DIRETTA Bologna Roma Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Posticipo nel turno di campionato: i giallorossi puntano ai primi due posti(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 15:13:00 GMT)