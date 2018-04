«Mio figlio non beveva ma l' ha ucciso l' alcol | fermiamo la strage»

“Mio figlio Orlando…”. Isola : Alessia disperata. I giorni in Honduras sono sempre più difficili - ma per la Mancini la situazione è particolarmente penosa e le lacrime sono incontenibili : “Amore mio ti prego…” : Per Alessia Mancini i giorni sull’Isola sono duri. Negli ultimi tempi sta avendo problemi con i compagni di gioco, ma la finale è vicina e la tensione inizia a farsi sentire. Inoltre l’ex velina soffre: la lontananza del marito Flavio Montrucchio e dei figli si fa sentire e come madre è particolarmente dispiaciuta per un motivo molto particolare. Oggi infatti Alessia avrebbe dovuto festeggiare un evento molto importante per la sua ...

BIAGIO ANTONACCI/ Video : " 'Mio fratello' è un po' come il figliol prodigo" (Che tempo che fa) : Video, BIAGIO ANTONACCI a Che tempo che fa presenta il nuovo Video 'Mio fratello', dove compaiono due personaggi d'eccezione come i fratelli Fiorello. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:31:00 GMT)

«Mio figlio - nato cardiopatico e oggi allenatore sportivo» : Alessandro è nato con un cuore incompatibile alla vita. Ma è stato più forte della sua patologia e per otto giorni ha continuato a respirare da solo, fino a quando i medici hanno scoperto la sua malformazione. «In media, con un cuore come quello con cui Alessandro è nato – racconta sua madre Debora – si sopravvive non più di qualche ora. Per assurdo lui ci è riuscito perché aveva anche altre problematiche, ovvero dei buchini che gli permettevano ...

Nina Moric - 'voglio Mio figlio fatemi fare la mamma' : Prosegue la battaglia legale (e mediatica) di Nina Moric nei confronti del figlio Carlos, avuto con Fabrizio Corona. Da tre anni a questa perte, infatti, Nina può stare solo un'ora e mezza a settimana con il figlio, ormai adolescente.«Si ucciderebbe per il suo bambino. Lo ama in modo folle e totale e combattera` sempre per riaverlo con se´. Ma a volte la disperazione prevale», racconta a Gente il suo legale, Solange Marchignoli. Da una ...

Il video di Mio fratello di Biagio Antonacci con Beppe e Rosario Fiorello per una parabola del figliol prodigo 2.0 : Rosario e Beppe Fiorello sono protagonisti per la prima volta di un video musicale in Mio fratello di Biagio Antonacci, per la regia di Gabriele Muccino. Il terzo singolo estratto dall'album Dediche e Manie di Antonacci è una ballata popolare che si avvale della partecipazione di Mario Incudine, musicista e interprete che porta avanti la tradizione del cunto siciliano: Mio fratello contiene infatti un'intera strofa cantata da Incudine a metà ...

FRANCO TERLIZZI - ISOLA DEI FAMOSI/ “Ho perso 30 chili - crollo fisico e mentale. Mio figlio Michael al Gf” : FRANCO TERLIZZI, all'ISOLA dei FAMOSI ha perso 30 chili ma è stato vittima di un crollo fisico e mentale che lo ha costretto al ritiro. Ecco chi sono i naufraghi più falsi ed i favoriti.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 20:29:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Franco Terlizzi : "Mio figlio Michael concorrente al Grande Fratello" : Il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 6 aprile pubblica una intervista esclusiva a Franco Terlizzi, nella quale il concorrente apena ritiratosi dall'Isola dei Famosi spiega i motivi di salute che lo hanno spinto ad abbandonare il reality. «Ho avuto un crollo, fisico e mantale. Quando mi sono sentito male, si pensava fosse qualcosa di grave, forse un problema al cuore», racconta l'ex pugile 56enne. «Forse ho voluto dimagrire ...

Juventus - il padre di Higuain : 'Mio figlio non stava simpatico a Perez' : Fa parte del gioco e dello sport. E' ovvio che ai giocatori di livello superiore è richiesto sempre il massimo e Gonzalo fa parte di questa schiera. Due mesi fa - ricorda Higuain senior, anche lui un ...

Quelli che legano la prof e Mio figlio in Cina che pulisce anche l'aula con i compagni : TERESIO ASOLA - Ad Alessandria un'insegnante viene legata a una sedia e derisa dagli alunni di una prima liceo, convinti di "fare solo una ragazzata, perché gli insegnanti non sanno tenerci". ...

Appello mamma disperata : "Mio figlio scomparso da 26 anni" : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) - "Salve, sono Carmela La Spina, la mamma di Salvatore Colletta, il ragazzo scomparso da Casteldaccia il 31 marzo 1992 assieme a Mariano Farina . Nonostante domani siano trascorsi 26 anni dalla scomparsa di mio figlio la mia speranza non muore mai. E' sempre viva costant

Ho denunciato Mio figlio minorenne : chi paga l'avvocato? : ... semplicemente, si droga e, quasi senza comprendere la gravità del suo gesto, molesta le persone e ruba nei centri commerciali? Essere genitori, si sa, è il mestiere più difficile del mondo, non ci ...

Omicidio Ragusa - il figlio Daniele : “Mio padre è innocente” : Omicidio Ragusa, il figlio Daniele: “Mio padre è innocente” L’intervista esclusiva di Pomeriggio Cinque al ragazzo, ora maggiorenne: la sera dell’ultimo litigio dei genitori, lui era in casa. Continua a leggere

Gianluca Nicoletti / “Sono autistico come Mio figlio Tommy - ho la sindrome di Asperger” : Gianluca Nicoletti si racconta tra le pagine del settimanale Oggi e svela: “Sono autistico come mio figlio Tommy, ho la sindrome di Asperger”, le dichiarazioni del giornalista.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:58:00 GMT)

Zarah - dalla Nigeria a Procida : "Che affetto per me e per Mio figlio" : La donna di 23 anni è la prima rifugiata sull'isola, accolta dal progetto Spar che ospita 34 migranti in sette case: era sbarcata a luglio in Sicilia