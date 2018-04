Minniti ' Nel 2017 in Italia il tasso di reati più basso degli ultimi dieci anni'

Terrorismo - Minniti : più controlli nelle zone affollate per festività : Il ministro dell'Interno, Marco Minniti , ha annunciato il "rafforzamento dei controlli nelle aree di maggiore afflusso di persone" al termine di una riunione straordinaria, dopo le recenti operazioni di polizia a Foggia e di Torino, del Comitato di analisi strategica anti Terrorismo . Vi sarà maggiore attenzione, ha sottolineato Minniti , "verso i luoghi che notoriamente registrano particolare affluenza di visitatori per le festività pasquali".

Minniti non esclude le larghe intese : Malumori nel Pd e il Cav chiude la porta : Renzi e Gentiloni frenano il ministro dll'Interno: 'Mai ad un ritorno al governo con Berlusconi'. Anche il leader di FI sottolinea la distanza dal partito democratico: 'Troppo debole per siglare ...

Schiacciato dalla sicurezza : Renzi riporta in campo Minniti alla ricerca dell'elettore che "teme il salto nel buio" : La speranza alla quale Matteo Renzi cerca di aggrapparsi è che la campagna elettorale si gioca negli ultimi giorni a ridosso del voto, come insegna la storia almeno quella recente. Ma certo i fatti di Macerata e le polemiche che ne sono seguite sono ostacoli difficili da rimuovere da qui al 4 marzo. Il sismografo di casa Pd registra perdite di consenso. Le cronache di questi giorni sembrano favorire le posizioni più estreme: Lega e ...

Dopo le liste - i musi lunghi nel Pd arrivano fino al governo : la rabbia di Minniti - di Delrio... E non si brinda a Palazzo Chigi : Tre quarti delle liste del Pd per le politiche 2018 sono cambiati nelle due notti dei lunghi coltelli: quella tra venerdì e sabato e quella tra sabato e domenica. Parlamentari come il deputato Angelo Rughetti (area Delrio) e la senatrice Francesca Puglisi (area Franceschini) erano sicuri di essere in lista fino all'ultimo: il primo nel suo collegio di Rieti e nel proporzionale, la seconda nel collegio Ferrara-Bologna. Poi, la doccia ...