Milano | tangenti ai primari | 6 arresti «Cesti di Natale da mille euro» Bufera in 2

Sanità e tangenti : sei arresti a Milano per corruzione in due ospedali - Regali di lusso per agevolare un'azienda : Due primari dell'ospedale Pini di Milano , due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre un imprenditore è finito in cella nell'ambito di un filone di ...

Arresti sanità Milano : tangenti ospedali Galeazzi e Pini/ Accuse gip : macchinari introdotti a scopo di lucro : Milano, tangenti ospedali Galeazzi e Pini: arrestati quattro primari, un dirigente sanitario e un imprenditore. Stesso filone dell'inchiesta sul prof. Confalonieri, detto "dottor spezzaossa"(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:31:00 GMT)

Tangenti al Galeazzi e al Pini di Milano : 6 arresti. Coinvolti primari | : I medici, due dell'ospedale Pini e due del Galeazzi, e un direttore sanitario sono ai domiciliari. In carcere il titolare di un'azienda che avrebbe incassato circa 3 milioni e mezzo di euro grazie ...

Tangenti nella sanità a Milano. Soldi - regali e finte diagnosi : sei arrestati - anche 4 primari : Mazzette al Galeazzi e al Pini. Quattro primari e un direttore sanitario ai domiciliari, in manette il titolare di una società di Monza del settore sanitario che in una intercettazione dice del Pini: "Non ci sono gare se conosci il chirurgo"

"Quell'anziana è morta di fame". "La Vuitton non ti piace? Non mi rompere i co.....!". Le intercettazioni delle tangenti agli ospedali di Milano : Cesti di Natale da mille euro, borse firmate, stage per i figli: sono queste alcune delle 'utilità' percepiti da quattro primari, un imprenditore e un dirigente sanitario di strutture ospedaliere milanesi, accusati di corruzione. agli arresti domiciliari sono finiti la direttrice sanitaria del Cto-Gaetano Pini, la 59enne Paola Navone, e due primari dello stesso ospedale: Carmine Cucciniello e Giorgio Maria Calori, entrambi di 61 anni. ...

TANGENTI SANITÀ Milano : 6 ARRESTI OSPEDALI GALEAZZI E PINI/ Accuse gip : “tangenti - assunzioni e borse firmate” : MILANO, TANGENTI OSPEDALI GALEAZZI e PINI: arrestati quattro primari, un dirigente sanitario e un imprenditore. Stesso filone dell'inchiesta sul prof. Confalonieri, detto "dottor spezzaossa"(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:45:00 GMT)

Tangenti in due ospedali di Milano : operazioni inutili ai pazienti sani per intascare i soldi : Accuse di corruzione a Milano per quattro primari, un direttore sanitario e un imprenditore. Due primari dell'ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati...

Tangenti sanità a Milano - chirurgo inventò un'infezione per operare : "Rischia l'amputazione" : In un'intercettazione uno 'camici bianchi' arrestati, Carmine Cucciniello, parla di come il collega Giorgio Mario Calori per il "crescente bisogno di denaro"...

Milano - tangenti al Galeazzi e al Pini Sei arrestati - tra cui quattro primari : Tommaso Brenicci, 53 anni, amministratore di cinque società che commerciano prodotti medicali e ortopedici, avrebbe incassato circa 3 milioni e mezzo di euro grazie alle corruzioni. Ai domiciliari anche il direttore sanitario del Pini

Milano - tangenti al Galeazzi e al Pini Sei arrestati - tra cui quattro primari : Mazzette e regali in cambio della fornitura di protesi ortopediche. Ai domiciliari anche la direttrice sanitaria dello stesso Cto di via Quadronno. In cella un imprenditore. È un nuovo filone dell’inchiesta che portò in carcere Confalonieri, il prof «spezzaossa»

Milano - tangenti nella Sanità : 6 arresti tra cui 4 primari : Il nucleo della polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha arrestato oggi sei persone: due primari dell'ospedale Galeazzi, due primari del Pini, un direttore sanitario e un imprenditore del settore delle apparecchiature sanitarie. Quest'ultimo è finito direttamente in carcere, mentre gli altri tre, tutti medici, sono agli arresti domiciliari. Sono tutti accusati di corruzione.L'inchiesta che ha portato a questi sei arresti è ...

Milano - tangenti : arrestati 4 primari : 12.50 Due primari dell'ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari e un imprenditore è finto in cella nell'ambito di un filone di indagine sulla sanità milanese coordinato dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Letizia Mannella. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dal nucleo di polizia tributaria della Gdf. Le accuse sono di corruzione.

Milano - tangenti al Galeazzi e al Pini Sei arresti - in manette quattro primari : Mazzette e regali in cambio della fornitura di protesi ortopediche. Ai domiciliari anche la direttrice sanitaria dello stesso Cto di via Quadronno. In cella un imprenditore. È un nuovo filone dell’inchiesta che portò in carcere Confalonieri, il prof «spezzaosse»

Milano - tangenti sanità : sei arresti. Coinvolti primari e dirigenti : Milano, tangenti sanità: sei arresti. Coinvolti primari e dirigenti I medici, due dell'ospedale Pini di Milano e due del Galeazzi, e il direttore sanitario sono agli arresti domiciliari. Le accuse sono di corruzione e rientrano nell'ambito di un filone di indagine sulla sanità Parole chiave: ...