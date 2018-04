Milano sanità choc | tangenti al Pini e al Galeazzi | 4 primari ai domiciliari

Sanità e tangenti : sei arresti a Milano per corruzione in due ospedali - Regali di lusso per agevolare un'azienda : Due primari dell'ospedale Pini di Milano , due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre un imprenditore è finito in cella nell'ambito di un filone di ...

Corruzione nella sanità a Milano : sei arresti : Quattro primari e un direttore sanitario dei due ospedali milanesi sono agli arresti domiciliari, mentre un imprenditore è finito in cella nell'ambito di un filone di indagine sulla Corruzione. In una delle intercettazioni viene detto che "il Pini è l'ospedale più facile del mondo... perché non ci sono gare".

Arresti sanità Milano : tangenti ospedali Galeazzi e Pini/ Accuse gip : macchinari introdotti a scopo di lucro : Milano, tangenti ospedali Galeazzi e Pini: arrestati quattro primari, un dirigente sanitario e un imprenditore. Stesso filone dell'inchiesta sul prof. Confalonieri, detto "dottor spezzaossa"(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 18:31:00 GMT)

Tangenti nella sanità a Milano. Soldi - regali e finte diagnosi : sei arrestati - anche 4 primari : Mazzette al Galeazzi e al Pini. Quattro primari e un direttore sanitario ai domiciliari, in manette il titolare di una società di Monza del settore sanitario che in una intercettazione dice del Pini: "Non ci sono gare se conosci il chirurgo"

TANGENTI SANITÀ Milano : 6 ARRESTI OSPEDALI GALEAZZI E PINI/ Accuse gip : “tangenti - assunzioni e borse firmate” : MILANO, TANGENTI OSPEDALI GALEAZZI e PINI: arrestati quattro primari, un dirigente sanitario e un imprenditore. Stesso filone dell'inchiesta sul prof. Confalonieri, detto "dottor spezzaossa"(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:45:00 GMT)

Sanità Milano - spuntano regali di lusso : 15.51 Borse firmate, cesti di Natale da 1000 euro e la promessa di uno stage per la figlia erano tra i regali ricevuti da uno dei quattro medici arrestati per presunte tangento al Pini di Milano. Tommaso Brenicci,53 anni,amministratore di cinque società che commerciano prodotti medicali e ortopedici, avrebbe incassato circa 3 milioni e mezzo di euro grazie alle corruzioni. E' fra gli arrestati. "Il Pini è l'ospedale più facile del ...

Sei persone - tra cui quattro primari di ospedali - sono stati arrestati a Milano per un’inchiesta sulla corruzione nella sanità : Sei persone, tra cui quattro primari, un dirigente e l’imprenditore accusato di averli corrotti, sono stati arrestati a Milano nel corso di un’inchiesta sulla corruzione nella sanità. Cinque di loro sono attualmente agli arresti domiciliari. sono due primari e il The post Sei persone, tra cui quattro primari di ospedali, sono stati arrestati a Milano per un’inchiesta sulla corruzione nella sanità appeared first on Il Post.

Tangenti sanità a Milano - chirurgo inventò un'infezione per operare : "Rischia l'amputazione" : In un'intercettazione uno 'camici bianchi' arrestati, Carmine Cucciniello, parla di come il collega Giorgio Mario Calori per il "crescente bisogno di denaro"...

Milano - tangenti nella Sanità : 6 arresti tra cui 4 primari : Il nucleo della polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha arrestato oggi sei persone: due primari dell'ospedale Galeazzi, due primari del Pini, un direttore sanitario e un imprenditore del settore delle apparecchiature sanitarie. Quest'ultimo è finito direttamente in carcere, mentre gli altri tre, tutti medici, sono agli arresti domiciliari. Sono tutti accusati di corruzione.L'inchiesta che ha portato a questi sei arresti è ...

Milano - tangenti sanità : sei arresti. Coinvolti primari e dirigenti : Milano, tangenti sanità: sei arresti. Coinvolti primari e dirigenti I medici, due dell'ospedale Pini di Milano e due del Galeazzi, e il direttore sanitario sono agli arresti domiciliari. Le accuse sono di corruzione e rientrano nell'ambito di un filone di indagine sulla sanità Parole chiave: ...

Milano - tangenti sanità : sei arresti. Coinvolti primari e dirigenti - : I medici, due dell'ospedale Pini di Milano e due del Galeazzi, e il direttore sanitario sono agli arresti domiciliari. Le accuse sono di corruzione e rientrano nell'ambito di un filone di indagine ...

Tangenti sanità - 6 arresti a Milano Accusati i primari di Pini e Galeazzi Forniture in cambio di regali e soldi : Quattro primari, un imprenditore e un dirigente sanitario di strutture ospedaliere milanesi sono stati arrestati nell'ambito degli sviluppi dell'inchiesta che aveva portato in carcere il professor Norberto Confalonieri Segui su affaritaliani.it

Tangenti sanità : arrestati a Milano quattro primari e un dirigente : Due primari dell'ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre un imprenditore è finito in cella nell'ambito di un filone di ...

Tangenti nella sanità lombarda : 6 arresti a Milano : Milano, 10 apr. , askanews, Quattro primari di ospedali milanesi , due del Galeazzi e altri due del Pini, e un direttore sanitario agli arresti domiciliari, un altro imprenditore finito in carcere. E' ...