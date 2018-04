Milano | primo Fintech Forum dedicato alle applicazioni della tecnologia blockchain

Mobilità sostenibile : il Comune di Milano assegna a ReFeel eMobility il primo servizio di Corporate car sharing “station based” elettrico : ReFeel eMobility, JV tra il Gruppo ReFeel e il Gruppo Building Energy, attivo nel settore del Corporate car sharing ecosostenibile, ha vinto la gara indetta dal Comune di Milano per l’assegnazione del primo “Corporate car sharing elettrico station based” presente sul territorio comunale, che ha l’obiettivo di fornire ad aziende, strutture alberghiere, campus universitari, centri direzionali e residenziali una soluzione di Mobilità flessibile ad ...

Milano - Cisl primo sindacato in Atm. Cgil-Uil polemica sul sistema di voto - Usb «fantasma» anche nelle urne : Secondi, dopo la Cisl, per numero di preferenze ricevute, ma solo terzi, per numero di delegati sindacali eletti. Il paradosso, che riguarda la Uil, spicca dai risultati delle elezioni per il rinnovo ...

Mercato immobiliare - calo nel primo trimestre. Milano più cara di Roma - : Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio del portale immobiliare.it, nei primi tre mesi dell'anno, a livello nazionale i prezzi degli immobili residenziali sono scesi dello 0,2%. Tendenza riscontrata ...

Quali emozioni di fronte ad un quadro? A Milano il primo studio che unisce arte e neuroscienze : L’esperimento è stato condotto nelle Gallerie d’Italia di Milano: l’obiettivo, stabilire Quali opere d’arte hanno il maggior impatto emotivo sullo spettatore. Caravaggio è uno dei più apprezzati.Continua a leggere

Milano - in servizio sulla linea 84 primo di 25 bus elettrici : San Donato Milanese , askanews, - Stesse dimensioni, stessa livrea e stesso numero di posti, ma un motore che quasi non lo senti. Se non fosse per la presa di corrente laterale e per le scritte sulle ...

Milano : in servizio il primo bus elettrico - saranno 1.200 entro il 2030 : Milano, 27 mar. (AdnKronos) – La conversione all’elettrico della flotta di bus Atm a Milano è cominciata. E’ entrato in servizio il primo bus elettrico dei 25 ordinati per questo’anno, per un investimento di 14 milioni di euro. I prossimi dieci saranno consegnati a metà aprile ed entreranno tutti in servizio sulla linea 84 che percorre la tratta San Donato M3 – Largo Augusto. L’obiettivo più a breve termine è ...

Atm - partito il primo bus elettrico di Milano : 180 km di autonomia - 5 ore per la ricarica : Sala ribadisce: "Svolta verde necessaria, entro il 2030 tutti i mezzi saranno così". Da qui a fine anno consegnati 25 bus

Pattinaggio artistico - Carolina Kostner sei una DEA! Pazzesco primo posto ai Mondiali di Milano dopo il corto - Zagitova alle spalle! : Una vera Regina del Ghiaccio, una meraviglia divina capace di riempire il Mediolanum Forum di mercoledì pomeriggio, una Fata in grado di volare verso i massimi sistemi celestiali, un’icona del Pattinaggio, un monumento incrollabile in grado di emozionare i cuori di tutta una Nazione, di far ribollire il ghiaccio e di fare piangere di gioia tutto il pubblico. Semplicemente Carolina Kostner che ha confezionato l’ennesima magia di una ...

Milano-Sanremo 2018 - Vincenzo Nibali scatta sul Poggio e vince : primo italiano dopo 12 anni : Il campione del mondo Peter Sagan si è piazzato al sesto posto. L'ultimo successo italiano nella prima e più lunga delle classiche di primavera risaliva al 2006, con Filippo Pozzato.

Milano-Sanremo - scatta l'era Var : è italiano il primo giudice Tv : ... di origine italiana , è nato a Bologna, , Gabriele Fioni, direttore aggiunto del Cea , commissariato all'energia atomica e alle energie alternative, , specialista in scienza della materia. Tutto il ...

Milano : Sala vede Fontana - case popolari e M5 al centro del primo incontro : Milano, 13 mar?(AdnKronos) - primo incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il neoeletto governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Abbiamo tracciato un’agenda delle questioni che ci vedranno lavorare insieme nei prossimi anni", ha detto il sindaco. In primis, s

Casa sollievo bimbi a Milano - Vidas presenta il primo progetto italiano per minori malati inguaribili : Un ponte ideale per favorire un passaggio il meno traumatico possibile. Offrendo gratuitamente cure e sollievo a bambini e adolescenti con malattie inguaribili, oltre a sostenere le loro famiglie in un momento difficilissimo. Questo è l’obiettivo della nuova Casa sollievo bimbi che sta nascendo accanto all’hospice Casa Vidas in via Ojetti 66 a Milano, di fronte all’uscita della fermata della MM1 Bonola. Si tratta “del primo progetto del genere ...