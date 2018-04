Milano Palazzo Marino trasferisce Onlus in nuovi spazi senza barriere

Milano. A Palazzo Reale incontro tra Alcantara e l’arte contemporanea : Promossa e prodotta dal Comune di Milano – Cultura, da Palazzo Reale e da Alcantara, “Nove viaggi nel tempo” è

Milano - sgomberato il palazzo occupato di via Cavezzale : l’irruzione degli agenti all’alba : sgomberato a Milano un palazzo in via Cavezzali, nella zona multietnica di via Padova, più volte al centro delle cronache per episodi di criminalità. Dalle 5 di stamattina, giovedì 5 aprile, la Questura ha dispiegato uomini e mezzi per liberare gli appartamenti occupati abusivamente, procedendo al censimento dei presenti e al loro allontanamento. Le Forze dell’ordine hanno controllato piano per piano circa un centinaio di appartamenti, ...

Milano. Palazzo Marino in Musica l’8 aprile chiaroscuri e dissonanze : Subito dopo Pasqua, domenica 8 aprile, alle 11, appuntamento con Palazzo Marino in Musica, in collaborazione con le Gallerie d’Italia,

Milano : Giornate Fai - Palazzo Pirelli aperto al pubblico nel weekend : Milano, 22 mar. (AdnKronos) - Palazzo Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia, sarà aperto al pubblico sabato e domenica prossimi in occasione della 26esima edizione delle Giornate Fai di Primavera. Il Pirellone sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito dalle ore 10 alle 1

Fuga di gas - evacuato palazzo di otto piani a Milano : Immediato l'intervento di vigili del fuoco e polizia, 25 famiglie costrette a lasciare le proprie case. Situazione tornata alla normalità nel pomeriggio

Palazzo Marino investe sul car pooling a Milano : La Giunta ha approvato le linee guida della gara che consentirà di individuare i gestori di applicazioni di car pooling

Milano. Sala e Fontana si incontrano a Palazzo Marino : “Ho invitato il neo presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per un primo incontro a valle della sua elezione. Abbiamo

INCENDIO CARTIERA COLOGNO MONZESE/ Milano video - origine dolosa : verifiche su palazzo adiacente : COLOGNO MONZESE, INCENDIO doloso in una CARTIERA: video Vigili del Fuoco vicino a Milano, azienda stoccaggio carta Alfa Maceri in fiamme vicino a Mediaset. Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Milano - Palazzo Citterio - restauri finiti : ad aprile il debutto del museo : Il conto alla rovescia è cominciato. Tra poche settimane - l'11 aprile - Palazzo Citterio si svelerà al pubblico dopo i restauri. L'apertura proseguirà durante il Salone del Mobile. Una mostra ...

Milano - il restauro di Palazzo Citterio L'opera di Paladino : «Un muro d'arte sopra alle rovine» : «Mi aggiravo fra le rovine, i sassi e i muri diroccati lasciati dai precedenti abitanti del Palazzo Citterio nel giardino che lo collega alla Pinacoteca di Brera. L'idea mi è venuta lì, guardando l'...

