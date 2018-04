Milano | le mazzette tra l’anca e l’esofago

ilfattoquotidiano

: RT @tg2rai: #Milano, tangenti nella sanità per la fornitura di protesi in 2 ospedali. Arrestate 6 persone, fra cui 4 primari che avrebbero… - patriziagatto3 : RT @tg2rai: #Milano, tangenti nella sanità per la fornitura di protesi in 2 ospedali. Arrestate 6 persone, fra cui 4 primari che avrebbero… - EtienneLorenza : RT @gael99: E @FNOMCeO pensa a “processare” la dottoressa Lesmo.... Tangenti nella sanità a Milano, arrestati quattro primari e un imprendi… - giambattista : Mazzette a Milano, Mani Pulite non è mai finita. Un enorme problema culturale. -

(Di martedì 10 aprile 2018) Dove c’è un ospedale c’è una tangente. E’ sempre così, è quasi ovunque così. Che sia sanità disastrosa (Calabria) o eccellente (Lombardia) il pizzo, il pegno, il dazio risultano oramai un obbligo ineliminabile, una consuetudine assoluta, una tappa suggerita ai frequentatori di questi luoghi. Di qualche ora fa la notizia di quattro primari arrestati a. Corrotti, secondo l’accusa, da chi confeziona e vende le protesi mediche. L’uomo sarà anche peccatore, ma è insopportabile che ogni peccato si consumi prevalentemente dove il dolore chiede di essere alleviato. Oramai i partiti sono estinti, tranne che nelle corsie degli ospedali. E anche i sindacati, resi un corpo tumefatto e immobile, vivono una vita effervescente solo in quelle stanze. In un ospedale si avrebbe da chiedere umanità, pietà, competenza e anche pazienza. Invece ci ritroviamo sempre a far di conto con il solito pugno ...