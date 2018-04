Milano Dal Teatro alla Scala parte la maratona di #steminthecity

Milano - picchia la moglie e la rimanda in ospedale : arrestato : Era appena uscita dall'ospedale, dove i medici le avevano dato alcuni punti di sutura per una ferita alla testa. Ieri mattina, quando il marito l'ha picchiata di nuovo e ha anche strattonato sua madre,...

Milano - esplosione in un capannone a San Donato/ Ultime notizie - vigile del fuoco muore schiacciato dal tetto : Milano, esplosione in un capannone a San Donato: Ultime notizie, vigile del fuoco muore schiacciato da un tetto. I soccorsi sono stati totalmente inutili nonostante tempestivi.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 00:16:00 GMT)

Seconda edizione della Milano Arch Week dal 23 al 27 maggio : Nella Sala Alessi di Palazzo Marino il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, insieme con il Rettore del Politecnico di Milano,

Basket - Eurolega 2018 : Milano sconfitta all’overtime dal Panathinaikos nell’ultima giornata : Una sconfitta ricca di rimpianti: 17 punti di vantaggio sprecati nel secondo e la beffa finale. Il Panathinaikos infligge la 20esima sconfitta all’AX Armani Exchange Milano nell’Eurolega 2017-2018 nell’ultima giornata di stagione regolare. Ovviamente si ferma qui il cammino dell’unica squadra italiana impegnata nella massima competizione europea dopo una stagione non facile ma da cui si possono comunque trarre dei lati ...

Milano - sgomberato dalla polizia il "fortino" di via Cavezzali : Milano, sgomberato dalla polizia il "fortino" di via Cavezzali Le operazioni sono iniziate nella prima mattina del 5 aprile quando la Questura ha disposto il dispiegamento di uomini e mezzi per la messa in sicurezza dell'edificio Parole chiave: ...

Milano - ucciso a coltellate dal vicino : stava lavando la macchina nel box del garage condominiale : Utilizzava l'acqua condominiale per lavare la macchina nel box, ogni tanto si faceva anche mezza doccia in garage perché era maniaco della pulizia, gesti che al suo vicino di casa non sarebbero mai ...

Milano - vandali nella sede dell’Istituto Pedagogico della Resistenza : finestre rotte e porte divelte. “Sia l’ultima volta” : Devastata la sede dell’Istituto Pedagogico della Resistenza di Milano nella notte tra il 1 e il 2 aprile. Quando alcuni rappresentati sono arrivati lunedì mattina in via degli Anemoni, periferia ovest del capoluogo lombardo, hanno trovato porte divelte, finestra rotta, armadi danneggiati e documenti buttati all’aria. “Certe sono le migliaia di euro di danni”, ha scritto sulla propria pagina Facebook il Consiglio direttivo ...

Milano Food City dal 7 al 13 maggio : Dopo il successo della prima edizione e per celebrare l’anno del cibo italiano nel mondo torna, dal 7 al 13

Milano - Brera e i Navigli : la movida che pedala - le notti del bike sharing : Ai milanesi piace pedalare sotto le stelle. Soprattutto in primavera e ancor di più per tornare dai grandi eventi che accendono la città. bikemi ripropone quindi l'orario allungato, sulla scorta del ...

Milano - dalla Prefettura al centro congressi : arrivano le vendite salva conti per 90 milioni di euro : «Verificare le condizioni per l'assegnazione in affitto di superfici ed aree interne o prossime degli istituti scolastici superiori per installazione di tabelloni pubblicitari, in modo da ricavare ...

Milano - crolla palazzina : in nove estratti dalle macerie Feriti anche 4 bambini : Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina a Rescaldina (Milano), probabilmente a seguito di un'esplosione per una fuga di gas. Gli abitanti, alcuni dei quali in un primo momento...

Sanità - “Cells” : gli ospedali del futuro alla Statale di Milano : Un’installazione scenografica e interattiva, progettata dall’architetto Filippo Taidelli, riflette sull’impatto della tecnologia nel mondo della Sanità, là dove sorse il più antico ospedale milanese, la Ca’ Granda: “Cells” sarà alla Statale di Milano dal 16 al 28 aprile, all’interno della mostra-evento ‘Interni house in motion 2018 – 20 years’. L’opera – spiegano i promotori ...