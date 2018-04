Milano | al via festival beni confiscati

Milano. Riqualificazione aree gioco via Devoto e viale Ungheria : “Al via i lavori di Riqualificazione delle aree gioco delle scuole dell’infanzia di via Devoto e viale Ungheria. I lavori

ELFO UMANO A DOMENICA LIVE - CHI È LUIS PADRON / Video : viaggio verso Venezia dopo la giornata passata a Milano : LUIS PADRON, chi è l'uomo ELFO a DOMENICA LIVE: Video. Orecchie a punta e interventi shock, da Barbara d’Urso arriva il re del Fantasy: “Mi ispiro anche a vampiri e alieni. Ora sono felice”(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 21:38:00 GMT)

Milano Marathon - migliaia di persone in gara. Transenne e deviazioni : disagi per il traffico : Un fiume di persone. Fischio d'inizio alle 9 per la XVIII edizione di EA7 Emporio Armani Milano Marathon che ha richiamato a Milano top runner provenienti da ogni parte del mondo e amanti della corsa. Partenza e arrivo in corso Venezia. Il percorso cittadino di 42 km attraversa i luoghi più suggestivi della città. Un tracciato «scorrevole», con meno curve e più rapido ...

Milano Marathon - strade chiuse e deviazioni dei mezzi : Milano Marathon, strade chiuse e deviazioni dei mezzi In occasione della gara dell'8 aprile la viabilità subisce qualche modifica per permettere agli atleti di completare il percorso Parole chiave: Milano ...

Al via a Milano la settimana di arte moderna e contemporanea : arte contemporanea del Medio Oriente e Nord Africa", progetto del Guggenheim Museum di NY, o anche "Italiana", che segue il progressivo affermarsi nel mondo del made in Italy attraverso la moda dal ...

Parking di via Borgogna - cantiere da smantellare - Si torna a passare nel centro di Milano : In via Borgogna si tornerà a circolare senza più limitazioni e ostacoli fisici: sarà smantellato, anche se solo per un periodo di tempo limitato, il discusso quanto tribolato cantiere del Parking sotterraneo (328 posti), fermo da quasi due anni, il cui progetto iniziale risale al 2004. Il Comune di Milano e la società Expo Borgogna Parking, titolare della concessione per la sua costruzione, hanno raggiunto un accordo che prevede la riconsegna ...

Free Travelers Awards : premiati a Milano i viaggiatori di tutto il mondo : ... come quella di Alex Bellini, l'avventuriero estremo che ha compiuto la traversata dell'Oceano Atlantico e del Pacifico a remi in solitaria, o quella di Bouchra Baibanou, terza donna araba nel mondo ...

Milano : sgombero via Cavezzali - per 18 stranieri rimpatrio immediato : Milano, 6 apr. (AdnKronos) - Provvedimenti e rimpatri all'indomani dello sgombero dell'immobile di via Cavezzali 11 a Milano che ha impegnato le forze dell'ordine nel controllo di 202 persone; 98 gli appartamenti, occupati abusivamente, liberati e restituiti alla proprietà. Al termine degli accertam

Maratona di Milano 2018 : strade chiuse e deviazioni dei mezzi - : In occasione della gara dell'8 aprile la viabilità subirà qualche modifica per permettere agli atleti di completare il proprio percorso

Milano - blitz contro il fortino della droga di Via Padova Video : Tante forze dell'ordine, tra cui Carabinieri, Polizia, Polizia locale, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, stamani all'alba hanno effettuato un #blitz nella famosa Via Padova di Milano, conosciuta con il nome di fortino della #droga quartiere che per anni è stato il degrado di Milano con droga [Video], #prostituzione e altre faccende legate al mondo dell'illegalita'. Operazione ripristino dell'ordine. Dalle 5 di stamani le forze dell'ordine ...

Milano - blitz contro il fortino della droga di Via Padova : Tante forze dell'ordine, tra cui Carabinieri, Polizia, Polizia locale, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, stamani all'alba hanno effettuato un blitz nella famosa Via Padova di Milano, conosciuta con il nome di "fortino della droga" quartiere che per anni è stato il degrado di Milano con droga, prostituzione e altre faccende legate al mondo dell'illegalità. Operazione "ripristino dell'ordine". Dalle 5 di stamani le forze dell'ordine hanno ...

Milano : sgombero via Cavezzali - 202 persone controllate - 43 indagati : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - E' di 202 persone controllate il bilancio dello sgombero condotto dalla polizia di Milano nell'immobile di via Cavezzali 11, noto come il 'fortino della droga'. Complessivamente sono state 71 le persone di varie nazionalità, tra cui un minore, accompagnate in questura pe

