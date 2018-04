Milan | Mirabelli vuole tre super colpi | squadra stellare per il 2018 2019

Milan - Mirabelli punta al tesoretto e obiettivi top : i numeri Video : Il #Milan, salvo sorprese, non riuscira' a centrare quelli che erano gli obiettivi stagionali. O meglio solo vincere la Coppa Italia potrebbe addolcire la pillola di una stagione che, nel complesso, invece pare destinata a veder svanire quel posto in Champions che ci si attendeva dopo i robusti investimenti della scorsa estate. Vincere un trofeo sarebbe la migliore iniezione di fiducia per programmare il futuro, ma nel frattempo può essere gia' ...

Milan - GATTUSO RINNOVO 2021 / "Grazie per la fiducia - senza Fassone e Mirabelli non sarei qui" : MILAN, GATTUSO: il tecnico rossonero ammette che l'Inter è stata superiore nel derby di ieri, ma continua a sognare la Champions League. Intanto ancora voci sul suo RINNOVO di contratto.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:44:00 GMT)

Calciomercato Milan - Mirabelli tenta l'affondo per due top-player? Video : Dopo la sconfitta contro la Juventus [Video], il #Milan si appresta ad affrontare il derby. Il match contro l'Inter rappresentera' il crocevia della stagione dei rossoneri, i quali dovranno necessariamente battere i cugini per continuare a sperare nel quarto posto. A pesare sull'attuale piazzamento del club meneghino sono, soprattutto, i punti lasciati per strada nel girone di andata, sotto la gestione Montella. Ad ogni modo, ancor prima di ...

Milan - Mirabelli vuole 3 super colpi : squadra stellare per la prossima stagione Video : Il #Milan sta gia' lavorando con grande assiduita' per la prossima sessione di #Calciomercato estivo. Il primo obiettivo del direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli è Jack Wilshere, forte centrocampista britannico che milita nelle fila dell'Arsenal. Il calciatore è in scadenza di contratto con i Gunners e pare non abbia alcuna intenzione di accettare l'offerta di rinnovo da parte del suo club, come riporta il noto quotidiano ...

Milan - Mirabelli punta il nuovo Rui Costa : servono 60 mln? Video : Il #Milan ha vissuto una stagione divisa in due dalla prestazioni della squadra. E in conseguenza ai risultati della squadra sono cambiati anche i giudizi sull'operato della dirigenza. In attesa di capire come la situazione economica determinera' i margini di manovra di Fassone e Mirabelli per la prossima estate, c'è da tenere presente che con il lavoro di Gattuso il lavoro estivo del 2017 dei due è stato completamente rivalutato. Ad oggi la ...

Bonucci : 'Do un consiglio a Mirabelli : ecco chi serve comprare per il Milan' : Leonardo Bonucci , a Sky Sport , parla così dopo Juventus-Milan del livello della squadra rossonera: 'Se posso dare un consiglio a Mirabelli e Fassone, per alzare l'asticella devi prendere giocatori abituati a competere in ...

Milan - Mirabelli 'Nell uovo di Pasqua c è il rinnovo di Gattuso' : MilanO - 'Il rinnovo di Gattuso? Non c'è nessun tipo di problema, ci stiamo preparando per il regalo di Pasqua, lo mettiamo nell'uovo'. Così Massimiliano Mirabelli ha annunciato che, in pratica, ...

Milan - Mirabelli : 'Nel nostro uovo di Pasqua troveremo il rinnovo di Gattuso' : Idee, determinazione e risultati. Ingredienti cardine della cura Gattuso che, negli ultimi mesi, ha rivitalizzato un Milan che, sotto la guida di Vincenzo Montella, aveva perso smalto e brillantezza. ...

Milan - Mirabelli : 'Il rinnovo di Gattuso nell'uovo di Pasqua' : MONTICELLI BRUSATI , BRESCIA, - 'Oggi non c'è nessun problema, ci stiamo preparando per il regalo di Pasqua. Aprendo il nostro uovo troveremo sicuramente il rinnovo di Gattuso' . Così il ds del Milan ,...

Milan - Mirabelli : 'Il rinnovo di Gattuso nell'uovo di Pasqua' : 'Oggi non c'è nessun problema, ci stiamo preparando per il regalo di Pasqua. Aprendo il nostro uovo troveremo sicuramente il rinnovo di Gattuso'. Così il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, conferma ...

Milan - Mirabelli rassicura Gattuso : “Nell’uovo di Pasqua ci sarà il rinnovo” : Il futuro di Rino Gattuso sarà ancora rossonero: il rinnovo con il Milan è imminente L'articolo Milan, Mirabelli rassicura Gattuso: “Nell’uovo di Pasqua ci sarà il rinnovo” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Mirabelli : "Rinnovo di Gattuso come regalo di Pasqua" : Tutto pronto per il rinnovo di Gennaro Gattuso, parola di Mirabelli. C'è di più, il direttore rossonero adesso fissa anche una data per quello che sarà "un regalo di Pasqua", come dichiarato a margine ...

Milan - Mirabelli : 'Il rinnovo di Gattuso nell'uovo di Pasqua' : MONTICELLI BRUSATI - ' Oggi non c'è nessun problema, ci stiamo preparando per il regalo di Pasqua. Aprendo il nostro uovo troveremo sicuramente il rinnovo di Gattuso ' . Così il ds del Milan , ...

Milan - Mirabelli annuncia l’allenatore della prossima stagione : Il Milan sta attraversando un momento importante e lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Mirabelli annuncia Gattuso come allenatore del futuro, ecco le parole a Pianeta Milan: “Il suo rinnovo? Non ci sono problemi, siamo sotto Pasqua, ci stiamo preparando per il regalo di Pasqua. Aprendo il nostro uovo troveremo il rinnovo di Gennaro Gattuso. Penso non ci saranno problemi. Rino Gattuso, ve lo dico da tanto tempo, è un ...