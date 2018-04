Migranti | viaggi di lusso dalla Tunisia | sette fermati e sei ricercati

meteoweb.eu

: #Migranti, 'viaggi di lusso' dalla #Tunisia su gommoni veloci - Agenzia_Ansa : #Migranti, 'viaggi di lusso' dalla #Tunisia su gommoni veloci - LaStampa : Cinquemila euro per arrivare in Italia sui gommoni veloci, 13 arresti per gli sbarchi fantasma - xblunotte : RT @tiscalinotizie: Viaggi di lusso organizzati per migranti su gommoni veloci. Gli sbarchi “sicuri” dei sospetti terroristi: Organizzavano… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Palermo, 10 apr. (AdnKronos) – Sono ancora sei le persone ricercate dei tredici provvedimenti di fermo emessiProcura antimafia di Palermo nei confronti di una organizzazione transnazionale che organizzavadialla Sicilia a bordo di gommoni di. In carcere anche un uomo che inneggiava alla Jihad sui social. Sul suo profilo sono stati trovati video e messaggi di propaganda jihadista. Tra ianche un marocchino che, secondo l’accusa, avrebbe progettato uno in Francia per “compiere azioni pericolose”. Nel giugno dell’anno scorso, era scattato un altro provvedimento di fermo, per 15 persone, ma la linea Tunisi-Sicilia, come dimostra l’operazione di oggi, non si è mai fermata. L'articolodie seisembra essere il primo su Meteo Web.