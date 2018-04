Migranti | sbarchi fantasma di presunti jihadisti | tredici fermi in Sicilia 2

Migranti : sbarchi fantasma di presunti jihadisti - tredici fermi in Sicilia (3) : (AdnKronos) - Le indagini, pertanto, "hanno disvelato un vero e proprio sistema illecito “transnazionale”, stabilmente operante tra la Tunisia e l’Italia, in cui ogni membro dell’organizzazione rivestiva un ruolo ben preciso, occupandosi dell’adescamento dei Migranti, della raccolta e custodia delle

Migranti : sbarchi fantasma di presunti jihadisti - tredici fermi in Sicilia (3) : (AdnKronos) – Le indagini, pertanto, “hanno disvelato un vero e proprio sistema illecito ‘transnazionale”, stabilmente operante tra la Tunisia e l’Italia, in cui ogni membro dell’organizzazione rivestiva un ruolo ben preciso, occupandosi dell’adescamento dei Migranti, della raccolta e custodia delle somme di denaro dovute per il viaggio, della manutenzione e dell’approntamento dei natanti ...

A Scicli - uno spettacolo teatrale sugli sbarchi dei Migranti : Un cammino dove l'allestimento di laboratori e spettacoli diventa scambio, luogo di riflessione e fraternità: un teatro dove sul palco c'è spazio per tutti. Parte da qui l'esperienza de 'I colori del viaggio', lo spettacolo di teatro danza che la ...

Migranti - Viminale : sbarchi giù del 75% : 23.40 Anche nei primi 3 mesi 2018 gli sbarchi dei Migranti risultano in netto calo. Da gennaio a marzo, riferisce il Viminale, sono arrivate via mare 6.161 persone (di cui 4.399 dalla Libia), mentre nello stesso periodo dell'anno scorso si contavano 24.278 nuovi arrivi. Un calo del 74,62%. Nel primo trimestre 2016, invece, gli sbarcati erano stati 17.945, il 65,57% in più di quest'anno. Calo ancora più vistoso se si considerano solo i ...

Migranti : nel primo trimestre del 2018 gli sbarchi sono calati del 75% : Continua il crollo degli sbarchi. Nei primi tre mesi del 2018 - secondo i dati aggiornati del Viminale - sono arrivati via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 24.278.Ancora più netta la flessione per i Migranti partiti dalla Libia: sono 4.399 contro i 23.549 del 2017 (-81%). Eritrei (1.551) e tunisini (1.187) i più numerosi. I minori soli sono 909. I richiedenti ...

Migranti - sbarchi in netto calo a inizio anno : -61% rispetto al 2017 : sbarchi in netto calo nei primi due mesi del 2018. Tra gennaio e febbraio sono arrivati 5.247 Migranti contro i 13.439 dello stesso periodo del 2017 , -61%, . Lo indicano i dati del Viminale. La ...

