Migranti - dalla Tunisia all'Italia su gommoni veloci : 13 fermi. 'Rischio terroristi a bordo' : Organizzavano viaggi di Migranti verso l'Italia con super-gommoni in grado di sfuggire ai controlli e sui quali si teme possano aver viaggiato aspiranti terroristi . La procura di Palermo ha disposto ...

Migranti - Centro Astalli : "Il 40 per cento di chi arriva dalla Libia soffre per le violenze e i traumi subiti" : Nel suo report annuale il servizio dei gesuiti per i rifugiati denuncia il preoccupante esito delle visite psichiatriche e l'inadeguatezza della rete di...

Migranti - diario dalla Seawatch 3 : le attese guardando mare e radar - : Sky TG24 sale a bordo della nave della ong e osserva, passo dopo passo, come viene organizzata l'attività di salvataggio in mare dei Migranti

Minori Migranti - a un anno dalla legge Zampa in Italia ci sono 4mila tutori volontari : A un anno esatto dalla promulgazione della legge per la protezione dei Minori stranieri non accompagnati, quasi 4.000 cittadini, in tutta Italia, hanno dato la loro disponibilità a diventare tutori volontari. Tutto questo...

Diario dalla Seawatch 3 : verso la zona di salvataggio dei Migranti - : Sky TG24 sale a bordo della nave della ong e osserva, passo dopo passo, come viene organizzata l'attività di salvataggio in mare dei migranti

Pasqua - l'appello del Papa : 'Accogliete i Migranti e chi è costretto a fuggire dalla patria' : Città del Vaticano - Nel messaggio Pasquale al mondo da San Pietro risuona un appello: garantire sempre l'accoglienza ai migranti e a 'coloro che sono costretti ad abbandonare la propria patria'. Non ci sono cenni specifici relativi a una ...

Oggi non si può pretendere che i giovani vadano alla Chiesa, è la Chiesa che deve andare da loro. Diario di un incontro con Mons. Scicluna a Malta. ROBERTO GRAZIOTTO

Migranti “chez Jesus” - i respinti dalla Francia nella chiesa occupata. Il parrocchiano : “Son venuti a sciare?” : Non accenna a fermarsi il flusso di Migranti che ogni notte provano a raggiungere la Francia attraversando a piedi le montagne. Affrontano la neve e le rigide temperature oltre ai controlli della polizia francese che pattuglia i sentieri che da Claviere conducono oltralpe. Cronache rilanciate dalla morte di una giovane nigeriana respinta dai francesi a Bardonecchia e morta dopo aver partorito. Ma chi viene respinto in Italia si ritrova senza un ...

Migranti - Corte dei Conti : “Prima accoglienza costata 1 - 7 miliardi nel 2016. Dalla Ue contributo di soli 38 - 7 milioni” : La prima accoglienza, in Italia, nel 2016 è costata 1,7 miliardi di euro per 2.332 strutture. Il contributo dell’Unione europea alla spesa per l’accoglienza in Italia vale il 2,7% del totale: 38,7 milioni di euro. Sono le considerazioni contenute nella delibera della Corte dei Conti del 7 marzo sul sistema di prima accoglienza. Uno studio che si concentra sul triennio 2013-2016, sul quale ancora non sono sciolti tutti i dubbi rispetto al modo in ...

Traffico Migranti dalla Tunisia con potenti motoscafi - 4 arresti : Palermo, 23 mar. , askanews, Scoperta dai carabinieri di Agrigento una banda che si occupava di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dalla Tunisia alle coste della Sicilia sud occidentale. ...

Migranti - sequestrata dalla procura la nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms : Il loro obiettivo primario è salvare Migranti e portarli in Italia, senza rispettare le norme, anzi violandole scientemente. È quanto ipotizza la procura di Catania nei confronti...