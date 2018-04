Mauro | attacco sorprendente ad un giocatore dell' Inter | ' E' stato antisportivo'

Blastingnews

(Di martedì 10 aprile 2018) C'è grande amarezza in casa #dopo la sconfitta subita ieri contro il Torino VIDEO, nel match giocato alle 12:30 allo stadio Grande Torino. I nerazzurri, infatti, non solo hanno perso la possibilita' di superare la Roma in classifica, ma sono scivolati fuori dalla zona Champions, al quinto posto, dopo la vittoriaa Lazio alla Dacia Arena contro l'Udinese. Ora la classifica vede Lazio e Roma a 60 punti, al terzo e quarto posto, con la squadra di Luciano Spalletti subito dietro. Contro i granata, comunque, l'ha dimostrato di essere in un ottimodi forma, venendo fermata solo dai legni la traversa di Perisic e il palo di Rafinha e dalla grandissima prestazione di Salvatore Sirigu. Al terminea gara da segnalare una piccola polemica tra Spalletti e Mazzarri a causaa stretta di mano tra i due. Ilpiù in luce tra i nerazzurri èancora ...