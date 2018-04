MASSA | TRAVOLGE GRUPPO DI ANZIANI | DUE MORTI Incidente stradale | conducente positivo a

Alla guida di un furgone travolge pedoni a MASSA - due morti : Roma, 10 apr. , askanews, Alle cinque di stamane, a Massa, un uomo Alla guida di un furgone ha travolto quattro persone che si stavano recando in vacanza a Praga, causando due morti e due feriti, uno ...

MASSA - Furgone travolge anziani : 2 morti : 11.01 E' di 2 morti e diversi feriti il primo bilancio di un incidente stradale accaduto stamane a Massa (Massa Carrara) sull'Aurelia.Un Furgone per il trasporto di medicinali ha travolto un gruppo di anziani che aspettava un pullman per partire in gita. Una donna è morta sul colpo,mentre un anziano è deceduto poco dopo in ospedale. Sua moglie e altre persone, ferite, sono state trasportate in diversi ospedali. Anche uno dei soccorritori ha ...

