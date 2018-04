: Massa, un furgone travolge anziani alla fermata dell'autobus: due morti, tre i feriti [news aggiornata alle 10:40] - repubblica : Massa, un furgone travolge anziani alla fermata dell'autobus: due morti, tre i feriti [news aggiornata alle 10:40] - SkyTG24 : #UltimOra Massa, furgone travolge anziani in attesa dell'autobus, un morto e diversi feriti #canale50 - LaStampa : Massa, furgone travolge anziani alla fermata del bus: due morti e tre feriti -

E' di 2e diversi feriti il primo bilancio di un incidente stradale accaduto stamane aCarrara) sull'Aurelia.Unper il trasporto di medicinali ha travolto un gruppo diche aspettava un pullman per partire in gita. Una donna è morta sul colpo,mentre un anziano è deceduto poco dopo in ospedale. Sua moglie e altre persone, ferite, sono state trasportate in diversi ospedali. Anche uno dei soccorritori ha accusato un lieve malore, ed è stato assistito sul posto.(Di martedì 10 aprile 2018)