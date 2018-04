Massa | furgone investe anziani in attesa del pullman | due morti e due feriti Dovevano

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 aprile 2018) Stavano aspettando ilper andare in gita a Praga quando unè piombato su di loro. Due i: una donna di 74 anni, residente a Empoli, deceduta sul colpo e un 81enne arrivato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale. Nell’incidente sono rimastialtri duee il conducente del mezzo che trasportava medicinali. L’episodio è avvenuto all’alba alla periferia di, in Toscana, sulla statale Aurelia. Per ricostruire la dinamica dello scontro sono arrivati sul posto i carabinieri e la polizia stradale: l’ipotesi è che gli, tutti pensionati, stessero attraversando la strada per raggiungere ilche doveva portarli in gita a Praga. Il tratto dell’Aurelia è tutt’ora chiuso al traffico per i rilievi. Isono stati trasportati d’urgenza al Nuovo ospedale delle Apuane di. Il conducente ...