Martina - Renzi? Tema non è andare oltre : ANSA, - ROMA, 10 APR - "Non credo che il Tema sia quello di andare oltre il Pd. Di tutto abbiamo bisogno tranne che di formule divisive e di ennesimi contenitori. Il Tema è il rilancio del nostro ...

"Renzi indebolisce Martina e il Pd" : "Se Renzi ha cambiato opinione e ritiene di dover assolvere a un ruolo di direzione politica in una sorta di cammino parallelo al segretario reggente, questo rischia di indebolire il Pd e Martina. Se ha cambiato idea su questo punto venga in assemblea e lo ascolteremo con attenzione". Lo ha detto Gianni Cuperlo ai cronisti a margine di un convegno a Roma.

Martina "UNITA' Pd - CONFRONTO M5S IMPOSSIBILE"/ "Renziani" e "Orlandiani" ai ferri corti? : Pd, Orlando vs Renzi: dopo la sconfitta alle elezioni del 4 marzo acque agitate in casa dem. Il Ministro della Giustizia difende MARTINA, l'ex segretario replica a distanza "stiamo fermi"

Martina "unità Pd - confronto M5s impossibile"/ Orlando attacca Renzi che replica "fermi - l'arrocco funziona" : Crisi Pd, Martina 'unità dem, accordo con M5s è impossibile'. Orlando vs Renzi, 'lasci lavorare segretario'. replica 'stiamo fermi, arrocco funziona'.

Pd - Martina 'Impossibile confronto con M5s'. Toninelli 'Troviamo punti d unione'. Orlando attacca Renzi : ... se Renzi ha cambiato idea e pensa di dover svolgere e assolvere un ruolo e una funzione politica di direzione in questa comunità anche dopo il 4 marzo, ha una via primaria: ritirare le dimissioni, ...

Idea Rosato segretario del Pd : la mossa dei renziani contro Martina - ma Renzi resta prudente : Ettore Rosato segretario del Pd da eleggere nell'assemblea nazionale del 21 aprile. E' questa l'Idea di cui si è discusso ieri nel vertice pomeridiano a Roma tra l'ex segretario Matteo Renzi e i fedelissimi Andrea Marcucci e Graziano Delrio, Matteo Orfini, Luca Lotti e Maria Elena Boschi. Vertice che si è tenuto negli studi della società di famiglia di Marcucci. Ancora una decisione ufficiale non c'è, tanto più ...

Minoranza Pd all'attacco : 'Renzi lasci lavorare Martina o ritiri le dimissioni' : A dirlo è Andrea Orlando che contesta l'attivismo dell'ex premier nel continuare a dettare la linea del partito: l'ex segretario ieri sera ha convocato un incontro con i suoi fedelissimi a Roma -

Pd - il ministro Orlando contro Renzi : «Lasci lavorare Martina e decida : è o no responsabile della sconfitta?» : Nervi tesi in casa Dem dove i fronti aperti sono più d'uno. A scendere in campo oggi due dei big del partito, il segretario reggente Martino e il ministro Orlando che attacca apertamente...

