Martina | no a logica M5S

Martina : logica Di Maio irricevibile - ma non staremo a finestra : Roma, 10 apr. , askanews, 'Non possiamo immaginare la strada proposta da Di Maio, la sua è una logica irricevibile. Pd e Lega non sono certo interscambiabili. Denunciare questo non significa essere ...

Pd - Martina 'Attenti ai problemi del Paese - ma da Di Maio logica irricevibile' : Quindi invita al dialogo: 'Il punto non è fare un governo con il M5s, ma tenere aperto un dialogo con tutti, cercare di costruire un rapporto perché i rapporti in politica si condizionano anche ...

Pd - Martina : “Logica M5s è irricevibile”/ Emiliano incalza : “Faccia il governo con Di Maio” : Pd, Martina: “Logica M5s è irricevibile”. Emiliano incalza: “Faccia il governo con Di Maio”. Le ultime notizie sull'assemblea dei palamentari dem a cui non ha partecipato Renzi(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:23:00 GMT)

Governo : Martina - per Di Maio Pd o Lega è uguale - logica irricevibile : Roma, 10 apr. , AdnKronos, 'Non possiamo immaginare la strada proposta da Di Maio, la sua è una logica irricevibile. Pd e Lega non sono certo interscambiabili'. Lo ha detto Maurizio Martina all'...

Governo : Martina - per Di Maio Pd o Lega è uguale - logica irricevibile : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “Non possiamo immaginare la strada proposta da Di Maio, la sua è una logica irricevibile. Pd e Lega non sono certo interscambiabili”. Lo ha detto Maurizio Martina all’assemblea dei gruppi Pd.“Denunciare questo non significa essere indifferenti a quello che accade. Dobbiamo interpretare fino in fondo una posizione onesta e limpida, dicendo chiaramente che noi siamo parte di una iniziativa ...