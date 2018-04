: RT @ElioLannutti: Pd, Martina: 'Attenti ai problemi del Paese, ma da Di Maio logica irricevibile'. Ma guarda che coincidenza: il PD Ogm esp… - Aio_Ben : RT @ElioLannutti: Pd, Martina: 'Attenti ai problemi del Paese, ma da Di Maio logica irricevibile'. Ma guarda che coincidenza: il PD Ogm esp… - CybFeed : #News #Martina: 'Logica Di Maio irricevibile' - Massimo09327711 : RT @ElioLannutti: Pd, Martina: 'Attenti ai problemi del Paese, ma da Di Maio logica irricevibile'. Ma guarda che coincidenza: il PD Ogm esp… -

"Non siamo indifferenti a quello che accade" ma "non possiamo immaginare la strada proposta da Di, la sua è una. Pd e Lega non sono certo interscambiabili". Così il reggenteai gruppi del Pd. "Dobbiamo interpretare fino in fondo una posizione onesta e limpida, dicendo chiaramente che noi siamo parte di una iniziativa che si svilupperà per le vie parlamentari,senza stare alla finestra" e nessun "Aventino",precisa confermando la linea dell'opposizione. E afferma: i vincitori Lega e M5S "non all'altezza".(Di martedì 10 aprile 2018)