TATTICA Il capo M5S "corteggia" il Pd. Martina: "Non facciamo da Piano B"

"Se Dipensa di spaccare il Pd non ce la farà". Così il segretario dem,a Rtl critica il leader 5 Stelle e sottolinea che "il Pd discute,ha punti di vista differenti, ma non ci facciamo comandare da qualcuno".ribadisce che il Pd deve ripartire "da progetti di comunità, essere utile per gli altri, per migliorare il territorio in cui si vive. Penso ad esempio ai ragazzi di Laurentino 38 a Roma, che organizzano nel circolo PD lezioni di ripetizione gratuite per gli studenti del quartiere".(Di martedì 10 aprile 2018)