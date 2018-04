Marroni | sicuro che Pelonzi farà bene grazie a esperienza

romadailynews

(Di martedì 10 aprile 2018) Roma – Di seguito il messaggio apparso sul profilo Twitter di Umberto(PD). “Buon lavoro a @giulioper il suo nuovo ruolo di Capogruppo in Campidoglio del @PD_ROMA.chealla suamaturata anche insieme nei 5 anni di opposizione alle destre. Un saluto a Michela per il suo nuovo impegno in Regione”. L'articolocheproviene da RomaDailyNews.