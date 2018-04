Maria Callas | a 40 anni dalla morte al cinema un documentario prezioso che racconta la

domanipress

: RT @VanityFairIt: Uscirà come evento speciale dal 16 al 18 aprile #MariabyCallas, il documentario che racconta la Divina - mino1962 : RT @VanityFairIt: Uscirà come evento speciale dal 16 al 18 aprile #MariabyCallas, il documentario che racconta la Divina - JMV1953 : RT @operamusica: Legendary Artist of the Past #LAOTP Soprano Maria Callas sings ‘O mio babbino caro’ from Gianni Schicchi by #Puccini . #La… - cinziasams : RT @VanityFairIt: Uscirà come evento speciale dal 16 al 18 aprile #MariabyCallas, il documentario che racconta la Divina -

(Di martedì 10 aprile 2018) A 40, alil 16 aprile un filme unico chela cantante d’opera più famosa di tutti i tempi:. Unricco di immagini inedite, fotografie, super8, registrazioni private, lettere e rari filmati d’archivio del dietro le quinte degli spettacoli, per la prima volta a colori. Il racconto di una vita memorabile ricostruito attraverso le parole dellae le storie intime dei protagonisti del suo tempo: Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Laurent, J.F. Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor e molti altri. Per treil regista Tom Volf ha viaggiato in ogni angolo del mondo per trovare questo materiale d’archivio straordinario, per la maggior parte inedito: filmini privati in Super 8 o in 16mm, foto mai pubblicate, registrazioni pirata realizzate dai suoi ammiratori in ...