Marco Ferri e la naufraga che lo ha corteggiato Lo scoop a Pomeriggio 5 | Karina

Marco Ferri e la naufraga fidanzata che lo ha corteggiato. Lo scoop a Pomeriggio 5 - Karina Cascella : «Ho scoperto di chi si tratta...» : A Pomeriggio 5 si parla di Isola dei Famosi e l'opinionista Karina Cascella torna sull'affaire Marco Ferri . Cecilia Capriotti aveva raccontato che una naufraga fidanzatissima avrebbe voluto avere un ...

Isola dei famosi 2018 - Marco Ferri contro Bianca Atzei : Non merita la finale : Durante l'Isola dei famosi 2018 Marco Ferri non ha instaurato un buon rapporto né con Bianca Atzei né con Alessia Mancini. A Mattino5 però l'ex naufrago attacca la cantante di origini sarde affermando di non essere d'accordo con la sua presenza in finale. Per l'ex concorrente del reality di Canale5 la Atzei non merita quel posto perché sull'Isola non ha mai fatto niente, senza mettersi mai veramente in gioco. Ferri forse avrebbe ...

Marco Ferri critica Bianca Atzei : non merita la finale dell’Isola? : Isola dei Famosi: Marco Ferri contro Bianca Atzei a Mattino Cinque La semifinale dell’Isola dei Famosi ha visto a sorpresa l’uscita dal gioco di Alessia Mancini, considerata una delle favorite per la vittoria. Lo scontro con Jonathan Kashanian ha danneggiato l’ex letterina, portando in finale Nino Formicola, Amaurys Perez, Francesca Cipriani e Bianca Atzei. Proprio in merito al raggiungimento della finale da parte della ...

Isola - un video inchioda la Mancini. Ferri : "Lei ha detto 'spero che Marco e Jonathan abbiano consumato'" : Il clima nella semifinale dell'Isola dei Famosi è piuttosto bollente, le discussioni durante la diretta sono talmente tante e pesanti che a fatica si capisce cosa succede fra i naufraghi.Dopo il duro botta e risposta fra Jonathan e Amaurys, "Alessia io me ne voglio andare a casa, non voglio sporcarmi le mani", al centro di una bruttissima discussione ci finisce Alessia Mancini. Il motivo? Durante la semifinale sono state tirate fuori (di nuovo) ...

Marco Ferri entra nell’agenzia del fratello di Francesco Monte : Marco Ferri dopo l’Isola dei Famosi entra nell’agenzia di Stefano Monte, il fratello di Francesco Dopo l’Isola dei Famosi continua l’amicizia tra Marco Ferri e Francesco Monte. Tanto che il figlio di Riccardo Ferri una volta ritornato in Italia ha deciso di entrare nell’agenzia di Stefano Monte, il fratello di Francesco. L’annuncio è arrivato sulla […] L'articolo Marco Ferri entra nell’agenzia del ...

Pomeriggio 5 : Marco Ferri fa una confessione choc sulla Mancini : Alessia Mancini: la rivelazione di Marco Ferri a Pomeriggio Cinque Anche durante la diretta di oggi, Barbara d’Urso ha deciso di ospitare Marco Ferri a Pomeriggio 5 nel talk dedicato all’Isola dei Famosi. Ovviamente, nello spazio dedicato al reality targato Mediaset, non sono mancante alcune interessanti rivelazioni fatte dall’esperto di tendenze sui suoi colleghi. La più scottante è stata quella che ha visto protagonista ...

Marco Ferri conferma la notte con Lory Del Santo : “Ma abbiamo solo dormito” : Marco Ferri e Lory Del Santo sono stati insieme? No, il naufrago dell’Isola dei Famosi smentisce Nessuna notte di passione tra Marco Ferri e Lory Del Santo. Il figlio di Riccardo Ferri ha confermato di aver trascorso una notte in compagnia dell’ex star del Drive In ma di aver semplicemente dormito insieme e nulla più. […] L'articolo Marco Ferri conferma la notte con Lory Del Santo: “Ma abbiamo solo dormito” proviene ...

Marco Ferri conferma le voci : «Sull'isola una ragazza fidanzata mi ha fatto avances - ho rifiutato» : Marco Ferri, reduce dal L'Isola dei famosi , arriva in studio da Barbara D'Urso . Sembra subito esserci un clima teso con Eva Henger e con Cecilia Capriotti che sostiene che il saluto dietro le quinte ...