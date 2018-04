Marco Columbro | il ricordo di Fabrizio Frizzi L' ultima volta che l' ho

Marco Columbro : "Incontrai Frizzi al ristorante - allegro come sempre" : Fabrizio Frizzi aveva diversi amici nel mondo dello spettacolo. A testimoniarlo ci sono le migliaia di persone che hanno partecipato ai suoi funerali nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a ...

“L’ho visto poco prima che morisse e… “. Fabrizio Frizzi - parla Marco Columbro. Il conduttore racconta il toccante momento del loro ultimo incontro : Insieme a Fabrizio Frizzi ha condiviso tanti anni in televisione. A due settimane dalla morte del conduttore Rai, l’amico e collega Marco Columbro ha voluto raccontare il loro ultimo incontro. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Repubblica Tv in piazza del Popolo. Il conduttore, volto storico di Mediaset negli anni Ottanta e Novanta, ha raccontato di aver incontrato Frizzi poche settimane prima della sua malattia in ...