MARCHE | TERREMOTO OGGI MACERATA | MAGNITUDO 4 6 Pieve Torina | Muccia | è uno

Terremoto : a San Severino MARCHE 1.113 edifici inagibili : A seguito del sisma del 2016 a San Severino Marche (Macerata) ci sono 1.113 edifici inagibili: 884 famiglie percepiscono il contributo per l’autonoma sistemazione, altre 44 vivono negli alberghi. Nel Comune sono stati demoliti 45 edifici , altre 5 demolizioni sono programmate per le prossime settimane. I dati sono emersi a margine del vertice che si e’ tenuto oggi a Pieve Torina (Macerata) dopo la forte scossa di Terremoto di ...

Nuovo terremoto nelle MARCHE . Scossa 4.7 : La terra è tornata a tremare stamattina all'alba nel maceratese. Epicentro a Muccia. Non ci sono feriti nè danni, ma è tornata l'angoscia nella popolazione che vive nelle casette e che sta cercando ...

Terremoto nelle MARCHE : scossa di magnitudo 4.7 nel Maceratese : 12.13 - Dopo il forte Terremoto di stamattina nel Maceratese , con epicentro nella zona di Muccia, quattro famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni a Pieve Torina. In tutto venti persone, famiglie e bambini, hanno dovuto lasciare casa, per danni e cedimenti. Sul posto il sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci, i tecnici del comune e i vigili del fuoco che stanno proseguendo con le verifiche su altri immobili che sarebbero ...

Terremoto : riattivata tutta la linea ferroviaria Civitanova MARCHE -Albacina : Ripresa intorno alle 11:20 la circolazione ferroviaria su tutta la tratta Civitanova Marche–Albacina, sospesa stamattina da Rfi in attesa di verifiche sulla tenuta della linea ferrata a seguito del Terremoto magnitudo 4.6 verificatosi alle 05:11 con epicentro a Muccia, nel Maceratese. Da alcune ore era già stata riattivata la tratta Civitanova Marche-Macerata. L'articolo Terremoto : riattivata tutta la linea ferroviaria Civitanova ...

TERREMOTO nelle MARCHE - avvertito anche a Roma : «Decine di repliche». Venti nuovi sfollati a Pieve Torina : Sembra non svanire mai l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata), la più potente dall'ottobre 2016,...

TERREMOTO nelle MARCHE - avvertito anche a Roma : «Decine di repliche». Scuole chiuse a Pieve Torina : Sembra non svanire mai l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata), la più potente dall'ottobre 2016,...

TERREMOTO nelle MARCHE - decine di repliche : avvertito anche a Roma. Sindaco : «Gravi danni». Scuole chiuse a Pieve Torina : Sembra non svanire mai l'incubo TERREMOTO per gli abitanti del Maceratese. Una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata), la più potente dall'ottobre 2016,...

Terremoto - torna la paura nelle MARCHE : "Casette scadenti - qui la gente non ce la fa più" : E' stato un risveglio di paura per gli abitanti di Muccia, in provincia di Macerata, nelle Marche. Una scossa...