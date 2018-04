Manolas | ' Roma grande | adesso può battere chiunque'

Roma-Barcellona - Manolas come Tardelli : l'urlo incredulo per il gol del 3-0 : La corsa a perdifiato verso la sua panchina, gli occhi sgranati, l'urlo di gioia e l'abbraccio dei compagni. E' l'esultanza di Manolas, autore del 3-0 della Roma sul Barcellona nel ritorno dei quarti ...

VIDEO I gol della Roma contro il Barcellona : semifinale di Champions League! Dzeko - De Rossi e Manolas per la rimonta leggendaria : Oltre la leggenda, oltre la mitologia, oltre il miracolo sportivo, oltre l’impresa. La Roma si è qualificata alle semifinali della Champions League ribaltando il Barcellona: dopo la sconfitta per 4-1 patita al Camp Nou, i gialloRossi hanno battuto i blaugrana per 3-0 e sono entrati tra le quattro grandi d’Europa per la prima volta nella storia. Edin Dzeko l’ha sbloccata al 6′ insaccando su lancio lungo di De Rossi, il ...

Champions League - Pagelle Roma-Barcellona 3-0 : Manolas eroico! De Rossi - che sangue freddo dal dischetto! Dzeko sensazionale : Impresa epica della Roma, che infligge un clamoroso 3-0 al Barcellona e scrive una pagina di storia della Champions League. Dzeko apre le marcature in avvio di gara, poi si guadagna nella ripresa il rigore trasformato da De Rossi. Nel finale è Manolas di testa a mettere il sigillo su una vittoria che resterà negli annali del calcio mondiale. Proprio i due sfortunati protagonisti degli autogol dell’andata sono gli eroi del match ...

Roma-Barcellona 3-0 - l'«impresa impossibile» realizzata da Dzeko - De Rossi e Manolas : Subito in gol con il bosniaco, la squadra di Di Francesco domina i catalani e raddoppia nella ripresa con un netto rigore trasformato dal capitano. Il greco la chiude

Champions League - Roma sconfitta 4-1 dal Barcellona : De Rossi e Manolas segnano nella propria porta : Champions League, Roma sconfitta 4-1 dal Barcellona: De Rossi e Manolas segnano nella propria porta Le autoreti di De Rossi e Manolas spianano la strada ai blaugrana, che arrotondano il risultato con Piqué e Suarez Continua a leggere

