Mangia un peperoncino super piccante e finisce in ospedale | «Poteva rischiare la vita»

Mangia peperoncino e gli si restringono le arterie : la disavventura di un giovane americano : Esagerare con il peperoncino, ormai celebre in Usa, potrebbe avere conseguenze inattese per la salute. Lo ricordano i medici del Bassett Medical Center di New York, che sul ‘BMJ Case Reports‘ descrivono la disavventura di un giovane uomo finito in pronto soccorso con un bruciante mal di testa ricorrente dopo aver Mangiato un ‘Carolina reaper’, il peperoncino più piccante del mondo. I suoi sintomi, fa sapere il team di ...