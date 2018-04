Mangia peperoncino e gli si restringono le arterie | la disavventura di un giovane

meteoweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) Esagerare con il, ormai celebre in Usa, potrebbe avere conseguenze inattese per la salute. Lo ricordano i medici del Bassett Medical Center di New York, che sul ‘BMJ Case Reports‘ descrivono ladi unuomo finito in pronto soccorso con un bruciante mal di testa ricorrente dopo averto un ‘Carolina reaper’, ilpiù piccante del mondo. I suoi sintomi, fa sapere il team di Kilothungan Gunasekaran, sono iniziati subito dopo averto il, con violenti conati di vomito. Poi sono subentrati forti dolori al collo e brucianti mal di testa, ognuno dei quali durava solo pochi secondi, nei giorni successivi. La sofferenza era tale che ilsi è recato in pronto soccorso, dove è stato sottoposto a una visita e a una batteria di test per varie condizioni neurologiche, con risultati tutti negativi. Una Tac ...