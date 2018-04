Manchester City-Liverpool | Guardiola | “serve partita perfetta”

Risultati Champions League/ Diretta gol livescore : Roma Barcellona - Manchester City Liverpool (ritorno quarti) : Risultati Champions League, Diretta gol live score delle partite di ritorno dei quarti. Si giocano Roma Barcellona e Manchester City Liverpool (oggi 10 aprile)(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 09:02:00 GMT)

Probabili formazioni/ Manchester City Liverpool : quote - le ultime novità live (Champions League) : Probabili formazioni Manchester City liverpool: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti. Problemi a centrocampo per Jurgen Klopp, Guardiola ha di fatto tutti a disposizione(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 07:13:00 GMT)

Champions League - dove vedere Manchester City-Liverpool in Tv e in streaming : La serata Champions di domani non prevede solo la sfida tra Roma e Barcellona (clicca più per sapere dove seguirla in Tv), ma anche un match interessante per tutti gli appassionati di calcio inglese. All’Etihad Stadium si sfidano infatti Manchester City e Liverpool con i Reds che partono ovviamente da favoriti grazie alla vittoria per […] L'articolo Champions League, dove vedere Manchester City-Liverpool in Tv e in streaming è stato ...

Probabili formazioni/ Manchester City Liverpool : diretta tv - orario - le notizie live. Guardiola e la difesa : Probabili formazioni Manchester City Liverpool: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti. I Reds sono vicini alla semifinale, ma devono rinunciare a tre giocatori in mediana(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:23:00 GMT)

Manchester City-Liverpool - come vederla in tv? Programma - orario e probabili formazioni : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Premium Sport e in diretta streaming su Premium Play. Di seguito il Programma completo e le probabili formazioni. Ritorno quarti di finale Champions League ...

Champions : Juventus - Roma e Manchester City : sogno goleada : 1 di 4 Successiva TORINO - Guai ai vinti. Il weekend di campionato riscatta solo parzialmente le squadre uscite con le ossa rotte dall'andata dei quarti di finale di Champions rendendo in ardua salita ...

Manchester City-Liverpool - come vederla in tv? Programma - orario e probabili formazioni : Dopo il 3-0 dell’andata, il Manchester City cerca la grande impresa con il Liverpool nel ritorno dei quarti di finale di della Champions League. I Citizens proveranno a sfruttare il fattore campo per fare la partita della vita e riuscire nella clamorosa impresa di ribaltare il risultato. Dall’altra parte i Reds potranno invece difendere il vantaggio per riuscire a tornare in semifinale dopo dieci anni. Manchester City-Liverpool si giocherà ...

Probabili Formazioni Manchester City-Liverpool - Ritorno Quarti di Finale Champions League 10-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Liverpool, Champions League 2017/2018, Ore 20.45: Aguero ancora in dubbio nei Cityzens; Reds che dovrebbero recuperare Salah. Si riparte con la seconda sfida tra le due inglesi, ma questa volta i Quarti di Finale di Champions League avranno come palcoscenico l’Ethiad Stadium. Cityzens che vengono dalla sconfitta pesante rimediata contro il Manchester United, che non gli ha permesso di ...

Manchester United - Mourinho - le parole prima della rimonta : "Siete i clown alla festa del City?" : A rivelare le parole dello Special One a Sky Sport Uk è Smalling, l'autore del gol vittoria. Eccole... Mourinho e Pep Guardiola. in spogliatoio - "Che cosa ci ha detto Mourinho? Non ha dovuto dire ...

Manchester United - Pogba rovina la festa City : 'Per i nostri tifosi perdere sarebbe stato come morire' : Vederli festeggiare proprio davanti ai loro occhi sarebbe stato decisamente troppo: avrà pensato questo Paul Pogba nell'intervallo dell'Etihad Stadium, mentre i tifosi del Manchester City già ...

Video/ Manchester City Manchester United (2-3) : highlights e gol della partita (Premier League) : Video Manchester City Manchester United (2-3): highlights e gol della partita, il derby vinto in rimonta da José Mourinho su Pep Guardiola (Premier League) che non festeggia il titolo(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:56:00 GMT)

Premier League - il derby di Manchester va allo United : City sconfitto in rimonta 3-2 : derby crudele per il Manchester City. Dopo 45' era in vantaggio 2-0 sullo United e pregustava già la vittoria e la conquista del quinto titolo di Premier League, con sei giornate di anticipo, ma Pogba ...

Manchester City-United - Balotelli sbotta sui social! : Manchester City-United, Balotelli sbotta sui social! “Come si fa a non dare questo rigore? No seriamente, cosa diavolo sta accadendo? Congratulazioni a Pogba per i due goal e allo United per non essersi mai arreso ma questo è rigore!”. E’ questo il messaggio di Balotelli sul derby di Manchester, successo in trasferta per Mourinho dopo una rimonta incredibile ma gli uomini di Guardiola recriminano per un rigore non ...

Manchester City-Manchester United 2-3. Doppietta di Pogba - Mou rovina la festa a Guardiola. Gol e highights : Tutto lo stadio onora e applaude Ray Wilkins negli attimi che precedono il calcio d'inizio di un match trasmesso in 189 paesi del mondo. Momenti di unione che durano poco, perché dal 1' al 90' sarà ...