Maltempo | tromba d’aria nel Biellese | tetti scoperchiati

(Di martedì 10 aprile 2018) Unad’aria si è abbattuta su Valdengo (Biella) nel primo pomeriggio. Numerosi i danni: divelti alcunidi garage e quello di un capannone industriale dal quale è volata via la copertura in eternit che ha richiesto l’intervento dei tecnici dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Oltre a tegole in strada, grondaie pericolanti e infissi danneggiati. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza gli edifici e verificare i danni. L'articolod’aria nelsembra essere il primo su Meteo Web.