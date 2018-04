Maltempo | magnate tedesco disperso nel Cervino | la famiglia paga le ricerce

meteoweb.eu

(Di martedì 10 aprile 2018) E’da sabato mattina nella zona del, al confine tra Svizzera e Italia, Karl-Erivan Haub, di 58 anni,con la passione per le gare di scialpinismo. Erede di una riccadi imprenditori, Ceo del gruppo Tengelmann, aveva un appuntamento sabato alle 16 a Zermatt (Svizzera) ma non si e’ mai presentato. Laha dato la propria disponibilita’ a finanziare, anche con una somma ingente, le ricerche rallentate dalche imperversa nella zona. L’ultimo segnale del suo cellulare risale a sabato sera. Karl-Erivan Haub alloggiava in un albergo a Zermatt e sabato mattina, poco dopo le 8.30, e’ salito da solo sulla funivia del Piccolo. Dalla stazione di arrivo sono diversi gli itinerari che si possono affrontare: l’area delle ricerche e’ molto estesa. Questa e’ anche l’ultima testimonianza ...