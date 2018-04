Malgioglio da Bianca Berlinguer a Cartabianca | “Dopo il GF mi scrivono malati terminali”

gossipetv

: Bianca #Berlinguer dialoga con Cristiano #Malgioglio sulla situazione politica. Servizio pubblico. - Capezzone : Bianca #Berlinguer dialoga con Cristiano #Malgioglio sulla situazione politica. Servizio pubblico. - Monica79811279 : RT @lapassante21: Intervallo #RomaBarca, metto su #cartabianca e vedo #malgioglio. Bianca Berlinguer novella Barbara D'Urso? #sgomento - ekkekkazzo : Va bene che hai carta bianca ma Malgioglio e ' impresentabile. -

(Di martedì 10 aprile 2018) Cristiano, l’intervista dia Carta: “Dopo il GF miterminali”, poi scatta la gaffe e inizia lo show Cristianoe l’intervista ‘surreale’ a Carta, alla corte di. Surreale perché non è per niente consueto vedere un personaggio dello spettacolo naif come il paroliere del Grande Fratello Vip … L'articolodaa Carta: “Dopo il GF miterminali”, poi scatta la gaffe proviene da Gossip e Tv.