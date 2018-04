Blastingnews

: Malcontento in Serie C, faccia a faccia tra mister e tifoso: rissa sfiorata - IEUREPORTER : Malcontento in Serie C, faccia a faccia tra mister e tifoso: rissa sfiorata -

(Di martedì 10 aprile 2018) LaC è un campionato difficile VIDEO e di certo i pronostici vengono spesso stravolti. Questo ormai è un dato di fatto e si nota di stagione in stagione quanto sia arduo il compito degli allenatori che devono raggiungere i loro obiettivi. In proporzione alle societa' che vi partecipano, infatti, il campionato di #C è quello con la percentuale più alta di esoneri tra i professionisti. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato l'esonero di Foschi dalla guida tecnica del #Livorno. Dopo un periodo brillante con ilin panchina, gli amaranto sono letteralmente crollati e sono giunti alla terza sconfitta consecutiva sul campo dell'Olbia, squadra di meta' classifica del girone A. Sulla panchina del Livorno è pronto a tornare Sottil che cerchera' di recuperare una situazione abbastanza compromessa dal punto di vista psicologico, con l'apice del nervosismo che si è ...